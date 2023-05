/FOTO/ Hradec Králové má konečně konkrétní plán, jak zlepšit vodu ve Stříbrném rybníku. Přírodní koupaliště čeká výlov, stávající osádku rybníku nahradí dravé ryby. V boji proti sinicím v budoucnu pomohou také mokřady na přítocích, budou fungovat jako kořenová čistírna. Zvažuje se i odbahnění.

Stříbrný rybník je přichystaný na další sezónu. Voda je zatím přirozeně nahnědlá. Až se začne oteplovat, začnou se množit i sinice. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Zásadním problémem stále oblíbenějšího koupaliště na okraji města jsou sinice. Ty se každoročně se stoupající teplotou vody v rybníku kolem poloviny prázdnin přemnožují a vodu obarví na zeleno. „Koupáme se tady rádi, ale docela brzy se tady voda zkazí. Ta brčálově zelená moc ke koupeli neláká,“ zamýšlí se Kamila Appelmannová z Hradce Králové.

„Máme nově zpracovanou studii, která prověřila stav vody ve Stříbrném rybníce. Z té nám vyplývá několik typů opatření, která by měla vést ke zlepšení kvality vody. Určitě musí dojít ke změně rybí obsádky,“ vysvětlil náměstek hradecké primátorky pro životní prostředí Adam Záruba. K druhové obměně ryb je ale potřeba 60 let starý rybník vylovit. Jenže ve slepých ramenech pod Stříbrným rybníkem roste chráněný rdest dlouholistý a koupaliště tak nelze přirozeně vypustit ani v něm vodu chemicky upravovat.

Stříbrňák jde přirozeně vypustit jen do určité míry a zbytek se bude muset vyčerpat. „Na podzim si uděláme cvičení s hasiči. Musíme vyčerpat 70 tisíc kubíků nevypustitelné vody. Za dva až tři dny se dostaneme na dno,“ popisuje raritní výlov ředitel Městských lesů, které se kemp a koupaliště starají, Milan Zerzán. Teprve výlov šestihektarového rybníku podle něj ukáže, co se pod hladinou skrývá: „Rybáři tady viděli amury, tolstolobiky, kteří mají až metr a až 15 kilo.

Nahradí je hlavně dravé ryby, které budou držet malé rybky na minimálním stavu. „Malé rybky vyžírají buchanky, které žerou sinice a ty tady dělají problémy s kvalitou vody,“ dodává Milan Zerzán.

Další kroky už ale budou během na delší trať. Změnit se totiž také musí poměr dusíku a fosforu na přítocích. Dnes je poměr dusíku a fosforu, ze kterého sinice rostou, jedna k jedné. „Zčásti je to dáno chatami u Bělče na přítoku, částečně to může být přirozené,“ připouští Adam Záruba.

Ideální by bylo, kdyby na jeden díl fosforu připadlo 16 dílů dusíku. Řešením je podle Záruby vybudování mokřadů na přítocích, hlavně na Bělečském potoce: „Budou fungovat jako kořenová čistírna a zajistí zlepšení kvality přitékající vody.“ Toto opatření bude stát město v řádu milionů korun a teprve se musí vyprojektovat. „Nebude to letos ani v příštím roce. Ale je tady možnost získat na mokřady a tůně dotaci,“ naznačuje financování úprav Adam Záruba. Výsledkem by byla kyselejší voda, která sinicím nesvědčí.

Jako třetí vylepšení se nabízí odbahnění rybníka. Odhaduje se, že na dně Stříbrného rybníka leží zhruba 25 tisíc kubíků bahna. „Bude to závislé na tom, zda se podaří získat dotaci. Vzhledem ke komerčnímu využití koupaliště to bude komplikované. Je to záležitost, která by stála 25 milionů,“ přiznává Adam Záruba. Bahno ale podle studie není pro vyčištění vody klíčovým krokem. „Bahno obsahuje jen tři procenta organických sedimentů. Zbytek je naplavená hlína z lesů nad rybníkem,“ říká Milan Zerzán.

Městské lesy převzaly kemp a koupaliště před třemi lety. Po desetimilionových investicích se letos hospodaření kempu dostane konečně do černých čísel a čistší voda by znamenala i prodloužení sezóny v kempu a další zlepšení hospodaření.

I po provedení opatření ale zůstane Stříbrný rybník přírodním koupalištěm. „Napájí ho voda z lesů přirozeně obarvená do hněda. Člověk si v může vybrat, jestli bude chodit na přírodní koupaliště se zabarvenou vodou nebo na Flošnu, kde se voda upravuje chemicky,“ dodává ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.