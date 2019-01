Trutnov - Již poosmé se letos bude hledat nejsympatičtější strom České republiky.

Anketa Strom roku, vyhlašovaná Nadací Partnerství a Ministerstvem životního prostředí ČR, se snaží jednoduchým způsobem rozvíjet vztah lidí k životnímu prostředí a motivovat je k péči o přírodní i kulturní dědictví.



Soutěž podporuje společnost Skanska, která v roce 2009 věnuje na činnost programu Strom života částku ve výši pět milionů korun.



Do hlasování úspěšného loňského ročníku se zapojilo přes 87 tisíc lidí a z výtěžku byly již v únoru podpořeny výsadby na 29 místech po celé republice.

Mezi finalisty se loni dostala i Lípa svobody v Náchodě. Po účasti v anketě byla vyhlášena za památnou a 13. dubna se uskuteční oslavy 90 let od jejího vysazení. „Návrhy na titul Strom roku 2009 přijímáme letos od 21. března do 29. května. Z obdržených nominací vybere v červnu porota dvanáct finalistů. Pro ně může od 1. srpna do 10. října hlasovat i široká veřejnost,“ uvedla koordinátorka ankety Pavlína Binková.



Každý návrh by měl obsahovat příběh stromu (osobní výpověď člověka a stromu, pověst či historická fakta), fotografii či vyobrazení stromu, popis lokality, kde strom roste, tedy ulici, obec, okres, kraj. Nadace doporučuje požádat majitele pozemku o souhlas s účastí stromu v anketě. V návrhu je třeba také informovat též o GPS stromu, určit jeho druh a parametry. Tedy stáří, obvod ve výšce 130 centimetrů nad zemí, a výšku. Oblíbený strom může navrhnout každý.



Podněty je možné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: strom.zivota@nap.cz nebo poštou na adresu Strom života, Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno.