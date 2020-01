Pondělní Tři králové symbolicky ukončí vánoční a novoroční svátky. Hned se začátkem příštího týdne začnou Hradecké služby svážet vánoční stromky z domácností. Ozdobené stromy na hradeckých náměstích zůstanou rozsvícené ještě během Tří králů, od úterý 7. ledna je budou pracovníci technických služeb odstrojovat a během příštího týdne z hradeckých náměstí zmizí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lenka Novotná

Hned v pondělí vyjedou do ulic vozy Hradeckých služeb a začnou svážet z městských stanovišť separace vánoční stromky. „Jejich sběr bude prováděn do konce ledna, a to na celém území města. Vzhledem k tomu, že stromky budou zpracovány v městské kompostárně na hradeckém letišti, prosíme o odstranění veškerých ozdob a nerozložitelných materiálů. Zároveň v příštím týdnu bude prováděn svoz bioodpadu, který ještě do února potrvá v četnosti jednou měsíčně. Společně s výsypem hnědých nádob budou naše posádky odvážet také připravené vánoční stromky od rodinných domů,“ říká ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek. Vánoční stromky je také možné předat rovnou na městskou kompostárnu v areálu letiště, která je pro občany v zimním období otevřena vždy v sobotu od 9 do 15 hodin a pro hradecké občany je zde ukládání bioodpadu neplacené.