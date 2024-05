Zrychlení a zefektivnění práce či vyšší objektivita. To jsou zásadní benefity počítačového programu, který se pro Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje pokusí vyvinout student Univerzity Hradec Králové (UHK), Fakulty informatiky a managementu (FIM). Program by významně pomohl krajským kriminalistům odboru kriminalistické techniky a expertíz při zpracování velkého objemu výsledků z genetických analýz. O spolupráci UHK s krajskou policií informovala policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

„Je to skvělá zkušenost a příjemná spolupráce. Prozatím jsem poměrně na začátku vývoje daného systému, ale věřím, že by to mohlo ve velké míře usnadnit práci kriminalistům, což je to nejdůležitější. Každopádně budu moc rád, pokud se do budoucna naše spolupráce dál rozvine,“ dodává student UHK, Fakulty informatiky a managementu Jan Krása, který studuje 1. ročník navazujícího studia programu Datová věda.

Hradecká univerzita s krajským ředitelstvím spolupracuje na mnoha úrovních. „Tato do budoucna nabízí jistou formu zlepšení kvality vyšetřování, využijeme při tom odborných znalostí studentů, které provážeme do konkrétních policejních postupů,“ domnívá se Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Dodává, že vývoj i následné testování počítačového programu proběhne za přísně nastavených pravidel tak, aby nedošlo k porušení zákona.

Spolupráce Univerzity Hradec Králové s krajským policejním ředitelstvím bude díky tomuto projektu ještě těsnější. „Spolupráce Policie ČR se studenty vysokých škol je pro obě strany jistou formou vzdělávání i posunem po stránce osobního rozvoje, které rozhodně rádi podpoříme,“ doplnil Petr Sehnoutka, který s Petrou Poulovou, proděkankou FIM pro rozvoj a zahraniční styky a statutární zástupkyní děkana, stvrdil tuto součinnost podpisem smlouvy.

