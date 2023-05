Nebojte se napít! To je motto nejlepší studentské firmy roku z Hradce Králové. Studenti obchodní školy vymysleli gumičku, která může zabránit vhození drog do pití. Ve svém projektu tak poukázali na problém s nechtěnou intoxikací nápojů v barech a nočních klubech.

Vítězný týmu Cap-it z obchodní akademie v Hradci králové. | Foto: Junior Achievement Czech

Vítězové z OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové díky vítězství představí svoji firmu Cap-it na evropské přehlídce studentských firem v Istanbulu, akce se bude konat 11. až 14. července.

Národní finále soutěže JA Studentská firma se konalo 11. května v Americkém centru v Praze. O titul bojovalo 10 středoškolských týmů, kteří letos v rámci výukového programu JA Studentská firma založili vlastní podnikání. Ve školním roce 2022/2023 takto vzniklo na středních školách po celé republice rekordních 288 studentských firem.

Studentská společnost Cap-it se stala vítězem mezinárodního veletrhu

Absolutní vítězové z Cap-it přesvědčili porotu originálním nápadem – na trh uvedli módní gumičku do vlasů, která se v případě potřeby dokáže rychle přeměnit v ochranné „víčko“ skleničky. „Přemýšleli jsme o produktu, který by pomohl mnoha lidem. Na rozšířený problém v klubech, kde hází neznámí lidé drogy do drinků, nás přivedla i osobní zkušenost kamarádky a vnímáme ho jako velmi závažný. Průzkum mezi vrstevníky nám ukázal, že se s tím setkala třetina dotázaných," uvedl za firmu Cap-it její studentský ředitel Albert Lepin.

Proto studenti našli řešení v podobě scrunchie gumičky, která v sobě ukrývá ochranný povlak na hrdlo skleničky. „Díky němu z ní pak můžete pít bez obav z nechtěné intoxikace. Gumičky šijeme ručně z odřezků látek a do budoucna chceme výrobu posouvat na vyšší úroveň. Naším cílem je lidi informovat o této problematice, popřípadě nabídnout prevenci, aby k tomu docházelo co nejméně,“ sdělil Lepin.

Učitel vítězného týmu z hradecké obchodní akademie Zdeněk Pospíšil není v programu JA Studentská firma žádným nováčkem. S úspěchem ho ve výuce aplikuje přes 20 let. Loni skončili jeho studenti na třetím místě a on sám se před dvěma lety umístil na mezinárodní přehlídce JA studentských firem v TOP 10 nejlepších učitelů Evropy.

„Měl jsem štěstí, že hned na první škole, na které jsem začal pracovat, byl předmět studentská společnost, který mě velmi zaujal. Když jsem pak dvakrát přecházel na jinou školu, vždy jsem si tento oblíbený předmět přivedl s sebou. Studenti si díky němu ujasní, zda chtějí po škole spíš podnikat nebo být zaměstnancem, naučí se prezentovat sami sebe, komunikovat mezi sebou, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí a pracovat v týmu,“ popsal 47letý Zdeněk Pospíšil.

Národní finále JA Studentská firma roku probíhalo kompletně v anglickém jazyce a umění prezentovat svůj byznys porotě bylo významným hodnoticím kritériem. Vítězný tým Cap-it bude totiž reprezentovat Česko v 34. evropském finále soutěže Gen-E 2023 11. až 14. července v tureckém Istanbulu.

Výsledky národního finále soutěže JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2022/2023:



1. místo: studentská firma Cap-it z OA, SOŠ a JŠ Hradec Králové, pod vedením učitele Zdeňka Pospíšila

2. místo: studentská firma Tož co fčil? z OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště, pod vedením učitelky Lenky Malinové

3. místo: studentská firma ŠIŠIGAMI z Matičního gymnázia Ostrava, pod vedením učitelky Jany Moricové