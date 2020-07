V rámci pokračování záměru zkvalitnit území podél Piletického potoka a snahy přetvořit jej na lokalitu s bezpečným a příjemným bydlením, schválila v minulém týdnu rada města zpracování studie, která prověří možnosti zástavby podél potoka.

V potoku svědek objevil bezvládné tělo. | Foto: Policie ČR

Tato studie za necelých 500 tisíc korun včetně DPH by měla být hotová do konce letošního roku. „V lokalitě podél Piletického potoka má město jedny z posledních pozemků, které by se daly vhodně využít ke kvalitnímu bydlení. Bohužel je území zatím v záplavové zóně, proto je třeba vyřešit charakter potoka tak, aby bylo území bezpečné a přístupné pro bydlení,“ řekl primátor Alexandr Hrabálek.