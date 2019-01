Hradec Králové - Zamezit bezcílnému poflakování mladých lidí po ulicích by měla nová studie, kterou si nechal zpracovat magistrát.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

„Výsledkem by měl být kompletní seznam dětských hřišť a sportovišť, která se nacházejí na území města. Ten bude volně přístupný na stránkách magistrátu včetně fotek zařízení,“ vysvětlil náměstek primátora Martin Soukup. Poslední taková studie vznikla před dvěma lety a seznam již není aktuální. Odbor rozvoje města, jenž studii zadal, se rozhodl vše napravit. Mladí lidé, ale i ostatní zájemci by tak mohli jednoduše prolistovat seznam dostupných aktivit ve městě jedním kliknutím na internetu. Městu tento aktualizovaný seznam poslouží především při plánování a přípravě rekonstrukcí těchto sportovišť.

„Cílem není rozvoj či útlum některých sportovních aktivit. To by měla přinést teprve druhá studie, kterou by město zpracovávalo ve spolupráci s Pardubicemi. Výsledky by měly být známy v příštím roce,“ upřesnil náměstek.

Zpracování aktualizovaného seznamu hřišť a sportovišť přišlo město na 130 tisíc korun.