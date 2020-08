Další supermarket má vzniknout nedaleko Benešovy třídy v Hradci Králové. Díky posunu v projektu křižovatky Mileta by v této lokalitě mohl v nejbližších letech Kaufland konečně postavit svůj obchodní dům.

Bagry u Milety v Hradci Králové před třemi lety jen koply do země a zase odjely. V současnosti je v lokalitě budoucího supermarketu jen prázdná plocha. | Foto: Deník / Tomáš Kulhánek

Před třemi lety vyjely bagry do lokality Mileta na oplocený pozemek, na kterém má vyrůst supermarket Kaufland. Ihned poté, co stroje párkrát koply do země, ale zase odjely. Úkol totiž splnily. Díky této akci totiž oficiálně začala stavba obchodního domu a investorovi už nehrozí propadnutí stavebního povolení. Opravdový začátek stavby supermarketu je však i o tři roky později stále ve hvězdách. Pokud se všechno podaří, vrátí se těžká technika na místo nejdříve za dva roky.