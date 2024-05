S tím, jak se firma rozšiřovala, musela se i stěhovat. Výroba začínala v Přelouči, pak se přesunula do Pardubic a před třemi lety zakotvila v Hradci Králové.

David Novák mě provází chladnými sály někdejšího masokombinátu. Nejdřív si musíme vzít bílý plášť, návleky na boty a síťku na vlasy. Firma splňuje nejpřísnější hygienické standardy. Přes sklad koření přicházíme do místa, kde výroba začíná. Krásné hovězí se tady právě strojově krájí na plátky. „Tady vedle máme masírku. Je to vakuová míchačka, kde se maso koření,“ ukazuje mi spolumajitel firmy David Novák nerezový buben.

Hned vedle osm dělníků skládá už nařezané a okořeněné maso na velká síta. Celkem ve firmě pracují čtyři desítky lidí a mají se co otáčet. „Měsíčně zpracujeme kolem 40 tun masa, z 85 procent je to prémiové hovězí. Usušením ztratí výsledný produkt od 50 do 70 procent hmotnosti,“ vysvětluje ředitel firmy Petr Plaček.

Maso musí mít špičkovou kvalitu. Kromě hovězího se suší také vepřové, krůtí a zvěřina. „Vyrábíme z dančího, jeleního, ale také losího a sobího masa. Z hovězího využíváme jen ta nejlepší masa, jako je šál, ořech a váleček,“ připomíná Petr Plaček. Maso podle něj v poslední době hodně zdražilo a navíc je ho na trhu i nedostatek. „Teď jdeme i za hranice Evropy, budeme zkoušet například hovězí z Namibie.“

Zpátky k samotné výrobě. Síta s nakořeněnými řízky masa dělníci skládají v patrech do vozíku, který putuje do sušičky. „Je to současně i udírna. Udíme na štěpce z přírodního dřeva nejčastěji buku, ale i na třešni,“ popisuje spolumajitel podniku a hned jednu udírnu za druhou otevírá a celý prostor ještě víc zavoní. Po vysušení a zauzení se jerky nakrájí na menší kousky, zabalí a produkt putuje k zákazníkovi.

Firma se postupně dostala do velkých řetězců a dnes patří k největším výrobcům sušeného masa ve střední Evropě. Čtyřicet procent produkce putuje na export, nejčastěji do Německa, Francie nebo Anglie.

Kromě vlastní řady jerky, tedy sušených plátků masa, tady vyrábí i tyčinky ze sušeného mletého masa. Ty často odebírají evropské armády. „Začínali jsme s naší armádou, před pěti lety následoval kontrakt s Norskem a dnes vyrábíme i pro britskou, lotyšskou, litevskou, švédskou nebo rakouskou armádou,“ vyjmenovává ředitel firmy Petr Plaček. Armádní dodávky ale činí zhruba jen 10 procent produkce. „Přes jednu ze zmíněných armád putují naše výrobky i k ukrajinské armádě, kde jsou nyní velmi potřebné,“ doplňuje spolumajitel společnosti David Novák.

Obrat firmy roste každým rokem. „Zájem je větší, než jsme schopní vyrábět. Investujeme do balení, do technologie sušení a uzení. Jsme před rozjezdem nové balicí linky,“ připomíná Petr Plaček.

Fine Gusto nevyrábí jen pod svojí značkou, ale také na objednávku privátních značek různých řetězců. Firma má i vlastní vývoj. Připravuje výrobu klobásek, nebo měkčí variantu jerky. Další novinkou bude africký biltong. „Na rozdíl od jerky se maso suší ve větších kusech a teprve poté se řeže. Je to hodně vyhledávané na severu,“ přidává další chystanou novinku Petr Plaček. Zatímco jerky se suší mezi třemi až osmi hodinami, v tomto případě to trvá pět dní.

Nejčastějšími příchutěmi je tady pepř, BBQ, teriyaky. „Dělali jsme třeba i českou kuchyni, tedy guláš, svíčkovou nebo křenovou,“ vypočítává David Novák a hned přidává svoji libůstku: „Testovali jsme maso v čokoládě, problém byl léto, kdy čokoláda roztaje.“ Sušené maso je podle spoluzakladatele Fine Gusto Natural zdravé, dietní a důležitá je i nízká váha a vysoká nutriční hodnota.

