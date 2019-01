Hradec Králové – Několik hodin strávil v úterý v krajské metropoli americký spisovatel Robert Lee Fulghum. Autor řady knih je v Čechách na dovolené se svoji manželkou a jako každý rok navštívil veletrh Svět knihy v Praze.

Na letošní Svět knihy opět dorazí častý návštěvník Česka, slavný spisovatel Robert Fulghum. | Foto: Deník

Robert Fulghum

• Proslavil se knížkou Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce, prodalo se jí 14 milionů výtisků v 93 zemích světa.

• Oblíbené jsou jeho fejetony o věcech týkajících se všech.

„Robert Fulghum zatoužil vidět Hradec Králové. Zná totiž Josefa Gočára i Jana Kotěru a chtěl vidět jejich stavby. Nejdříve navštívil Muzeum východních Čech v Hradci Králové a potom strávil téměř dvě hodiny na pódiu naší knihovny," uvedla Vladimíra Svobodová, tisková mluvčí Knihovny města Hradce Králové.

Spisovatel vyprávěl příhody ze svého života, nemohla chybět ani autogramiáda a na závěr s manželkou zatančil tango, do kterého se v Argentině zamiloval. Návštěvníci mu také na památku napsali vzkazy a podepsali se na bílou šálu. Zároveň to byl dárek k jeho úterním šestasedmdesátým narozeninám.

„Těžko se setkání s ním popisuje, je to nesmírně příjemný a moudrý člověk, byla to jedna z nejlepších přednášek, co jsem zažila. Pobavilo mě, že má rád náš guláš a knedlíky. Zajímavě mluvil i o Americe, kterou miluje. Podle jeho slov je to mocná země, která ale někdy dělá i mocné chyby," netajila se dojmy Jitka Zadrobílková.