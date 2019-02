Hradec Králové - První červnový týden se pro pěší otevře provizorní lávka u svinarského mostu. Poté dojde k demolici stávajícího přemostění přes Orlici.

V pondělí oddělili dělníci od dosluhujícího mostu Plukovníka Šrámka ve Svinarech osmdesátimetrovou lávku. Přesunuli ji jen o pár metrů dál, kde bude od pondělí 4. června sloužit jako provizorní přemostění Orlice pro pěší a cyklisty. „S přesunem několikatunové lávky jsme si vyhráli celý den. Přesouvala se po drahách, kdy ji podepíraly hydraulické pumpy,“ uvedl hlavní stavbyvedoucí zhotovitele nového svinarského mostu Jan Hanzlík z firmy Chládek a Tintěra. První červnový týden se pro pěší otevře provizorní lávka u svinarského mostu. Poté dojde k demolici stávajícího přemostění přes Orlici.

Ještě než se však na lávku pustí lidé, přesunou pod ní dělníci sítě z dosluhujícího mostu, který se nad Orlicí klene 111 let.

Dalších narozenin se však nedožije. Podle harmonogramu jej dělníci rozeberou 8. a 9. června. „Jedno pole mostu se uloží jen o pár metrů dál na pozemek města Hradec Králové. Druhé je určené k demolici, následně bude také odstraněn středový pilíř.“ uvedl ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje Jiří Brandejs. Jakmile starý most zmizí, začnou dělníci pracovat na pilotech a nových podpěrách. „Hned poté se vrhneme na výstavbu betonové mostovky. Po jejím dokončení sem ve větších dílech navezeme ocelové oblouky mostu nového a začneme je usazovat,“ dodal hlavní stavbyvedoucí.

Nový most, jež kraj vyjde na necelých 80 milionů korun, by se měl otevřít ještě do konce letošního roku. „Trváme na tom, aby most byl nejpozději na přelomu listopadu a prosince 2018 zprůjezdněn a mohl být funkční v režimu předčasného užívání stavby,“ uvedl před nedávnem náměstek hejtmana Martin Červíček.

Rozpětí nového mostního objektu bude 75 metrů. Plány počítají se dvěma jízdními pruhy pro automobily a chodník pro chodce a cyklisty.