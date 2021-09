Déle než tři roky leží část svinarského mostu z roku 1907 na louce vedle svého moderního nástupce. Když v roce 2018 Královéhradecký kraj starý most nahradil novým, ozvala se hradecká radnice s tím, že má o část historického mostu zájem. Zatímco jedna polovina skončila ve šrotu, druhou kraj městu daroval. Na radnici od té doby měli několik nápadů, jak most využít. Jenže žádný se nedotáhl k realizaci a starý most tak dál chátrá v trávě.

Letos v létě došla trpělivost krajskému radnímu pro majetek Václavu Řehořovi (ODS). Městu vzkázal, že pokud o darovaný majetek nezačne urychleně starat, předloží návrh na odstoupení od darovací smlouvy a most následně skončí ve šrotu.

To se však po rozhodnutí hradeckých zastupitelů nakonec nestane.

Po dlouhé a ostré diskuzi totiž zastupitelé na druhý pokus nejtěsnější možnou většinou přidělili na záchranu mostu potřebné peníze. Ještě do konce letošního roku by se tak měl chátrající most přesunout ze svinarské louky do areálu hradeckého letiště. Tam by měl být zakonzervován až do doby, kdy začne vznikat nová čtvrť v takzvané severní zóně. Právě starý svinarský most by tam měl překlenout Piletický potok a stát se součástí cesty pro chodce a cyklisty. To je však otázka minimálně pěti let a investice deseti milionů.

Za záchranu mostu dlouhodobě horovala Společnost ochránců památek ve východních Čechách. Odbor památkové péče magistrátu už před lety doporučil vyhlásit most za kulturní památku. Ministerstvo kultury to ale odmítlo. A hradečtí zastupitelé se teď rozdělili na dvě skoro poloviny.

„Je to památka, jakou tady nemáme,“ apeloval na zastupitel radní Adam Záruba (ZPHZ). Hlasitě nesouhlasil třeba jiný radní Jiří Langer (ANO). „Myslím, že město potřebuje peníze na mnohem důležitější věci, než je záchrana fragmentu svinarského mostu,“ vysvětloval.

BOJ O HLAS

Nakonec slavil Záruba. A to i díky hlasu Langerově stranické kolegyni Monice Štayrové (ANO). Ta si následně vyslechla od svých spolustraníků vlnu kritiky, neboť bez jejího hlasu by záchrana mostu neprošla. „Zamyslela jsem se nad tím i jako náměstkyně pro kulturu a rozhodla se nakonec záchranu podpořit. Most je unikátním důkazem řemeslné zručnosti našich předků,“ vysvětlila Štayrová a dodala, že jí přesvědčila i petice občanů.