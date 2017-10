Svinary dostanou nový most. Přijde na 66 milionů korun

Hradec Králové - Na začátku příštího roku chce hejtmanství začít s opravousvinarského mostu.

Vizualizace projektu nového mostu.Foto: Krajský úřad KHK

Až do listopadu příštího roku by měli podle plánů hejtmanství vydržet řidiči ze Svinar a okolí na objízdných trasách. Na ty je letos v lednu „vyhnal“ uzavřený most plukovníka Šrámka. Předpokládaný termín zahájení stavby je 19. březen 2018, nejpozdější požadovaná lhůta pro dokončení mostu je konec srpna 2019. „Trváme na tom, aby most byl nejdéle 4. listopadu 2018 zprůjezdněn a mohl být funkční v režimu předčasného užívání stavby,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Červíček s tím, že jako nejvyšší přípustnou cenu kraj určil částku 66,6 milionu korun.

„Nadále probíhá řízení o územním a stavebním povolení. Přesto, s ohledem na technologické podmínky stavby, ale i v souvislosti s jejím financováním, Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila výběrové řešení na stavitele nového mostu,“ dodal náměstek, který pevně věří tomu, že se potřebná stavební povolení podaří získat a most se opět stane potřebnou propojkou mezi Svinary a frekventovanou silnicí spojující Hradec Králové s Kostelcem nad Orlicí. Součástí zakázky je také demolice stávajícího mostu. Ten je z důvodu havarijního stavu od ledna uzavřen pro všechnu automobilovou dopravu a slouží jen jako lávka pro chodce či cyklisty. „Chceme, aby nový most lidem umožňoval i pěší dopravu přes řeku, kterou zde současný most zastává. Proto počítáme jak se dvěma jízdními pruhy pro automobily, tak i s pěší lávkou, “ zdůvodnil náměstek Červíček jeden z požadavků v zadávací dokumentaci projektu.

Opravu mostu budou bedlivě sledovat i silničáři. Těm havarijní stav přemostění Orlice totiž udělal čáru přes rozpočet v dlouho uvažovaných plánech počítajících s opravou jedné z nejrozbitější silnice na Hradecku - průtahem Malšovou Lhotou směrem na Běleč a Třebechovice pod Orebem. Dokud však nedojde k obnově mostu plukovníka Šrámka, jsou tyto plány zpět v šuplíku. „V tuto chvíli by byla oprava neefektivní. Tato silnice totiž slouží jako objízdná trasa. Kdyby se uzavřela, byli by obyvatelé Svinar odříznuti od důležitých komunikací,“ řekl za investora mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Podle něj je projekt na opravu silnice již hotový. „Po nových informacích ohledně opravy svinarského mostu počítáme s tím, že s rekonstrukcí silnice začneme v průběhu roku 2019,“ dodal mluvčí s tím, že peníze na opravu silnice jsou zatím v krajském rozpočtu alokovány.

Most v datech

- Rozpětí nového mostního objektu bude 75 metrů. Plány počítají se dvěma jízdními pruhy pro automobily a pěší chodník pro chodce a cyklisty.



- Nový most nahradí stávající most plukovníka Šrámka z roku 1907, který spojuje části Svinar na obou stranách řeky Orlice a využívají ho i obyvatelé Malšovy Lhoty a Malšovic.



- Vedle toho most slouží i jako zkratka při cestě z jižní části Hradce Králové směrem na Rychnov nad Kněžnou a Ostravu.