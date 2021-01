Svoz vánočních stromků od popelnicových stání na hradeckých sídlištích začne v pondělí 11. ledna.

Vánoční strom | Foto: Deník/ Attila Racek

„Stromky bude možné umístit na stanoviště separace odpadu, odkud je budeme postupně svážet. Chystáme se jezdit každý všední den na celém území města, a to až do pátku 29. ledna. Opět prosíme všechny, aby stromky odevzdávali čisté a holé, tedy bez ozdob a jakýchkoli obalů, jelikož se vozí do městské kompostárny, kde budou zpracovány,“ říká ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek.