„Koho budu volit? Přece Babiše! Nemyslete si, že by se mě nějak moc líbil, ale bohužel je jediný volitelný. Taky tam jsou věci, které se mi u něj nelíbí, ale všichni mají máslo na hlavě. Ta Nerudová měla ten průšvih s těmi tituly a generál my přijde arogantní a namyšlený,“ říká mi rázně přes plot u svého pěkně opraveného domu seniorka, která si jméno nechává pro sebe.

Ve Starém Bydžově žije něco málo před 400 obyvatel. Předchozí dvě prezidentské volby tady jasně vyhrál Miloš Zeman. V roce 2013 dostal v druhém kole 76 a o pět let později přes 75 procent hlasů. A také rázná, ale sympatická žena, volila právě jeho. „Samozřejmě, že Zemana, to byl jediný možný kandidát. Za mě je Zeman chytrý. Jestli se mi na něm něco nelíbí? Protože sama nepiji, tak ten alkohol se mi na něm nelíbil. Nelíbí se mi také ten jeho kancléř,“ zamýšlí se žena.

Prezidentské volby startují. Ve středu mohou hlasy odevzdat lidé v izolaci

Starý Bydžov leží zhruba třicet kilometrů na západ od Hradce Králové. Vesnice má opravené chodníky, kostel, školku, obchod s potravinami a hospodu. Na okraji vsi staví developer nové rodinné domy. „Máme tady čtyři, pět podnikatelů, kteří zaměstnávají místní, hodně lidí pracuje v Novém Bydžově a v okolí,“ vysvětluje nezávislý starosta Starého Bydžova Vladimír Kalugin. Čtvrtina obyvatel vesnice je starší 64 let, dvě třetiny lidí mají základní vzdělání nebo střední školu bez maturity.

Poslední parlamentní volby ve Starém Bydžově vyhrálo jasně ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Kdyby složení sněmovny záleželo jen na místních, doplnilo by je SPD, komunisté a sociální demokraté. „Lidi tady slyší Fiala a hned dostanou kopřivku. U nás vyhrává volby ANO a Zeman. Ale tak to na vesnici je, v tom nejsme výjimeční. Stačí se podívat jinam. Lidi tady mají práci, makáme na obci, aby se jim tady žilo co nejlépe. Třeba se to změní, až se do nově stavěných domů nastěhují mladé rodiny,“ myslí si 69letý starobydžovský starosta Vladimír Kalugin.

Těžký život na vsi?

Před místním obchodem potkávám dvě maminky s kočárky. „Před pěti lety jsem volila Jiřího Drahoše. Teď je pro mě volba jasná, bude to paní Nerudová. Pan Babiš pro mě není ten, kdo by mohl být dobrým prezidentem,“ myslí si pětadvacetiletá středoškolačka Michaela.

Podobný názor má i žena středního věku, která čeká na zastávce na autobus. „Hlavně ne Babiše. Rozhodnu se podle preferencí mezi Pavlem a Nerudovou tak, aby Babiš nepostoupil do druhého kola,“ popisuje mi svoji strategii. Rázně pak odmítá, že by kdy volila končícího prezidenta. „Miloš Zeman se staví do pozice, že má k lidem blízko. A u Andreje Babiše je to zase líbivá rétorika, na kterou slyší lidé, kteří potřebují, aby se o ně někdo postaral. Nechci říkat, že na vesnici je život těžší, ale asi je. Když si tady nenaděláme dřevo, prostě si ani nezatopíme,“ směje se třicátnice Lenka a nasedá do autobusu směr Nový Bydžov.

Osvobození Andreje Babiše politiky z Hradecka překvapilo i potěšilo

O pár kroků dál láká k obědu denní nabídkou jídel cedule před obecní hospodou. „Politika je tady na denním pořádku, občas se tady chlapi pohádají, ale pak si to vyříkají,“ říká číšník. Na oběd si zašel i Jaroslav Bradna. V předchozích volbách dal svůj hlas Miloši Zemanovi. „V prvním období jsem s ním byl spokojený, ale teď už to s ním nemá cenu. Špatného nic neudělal, ale to jeho vyjadřování je hrozný,“ dodává trochu mlhavě sedmdesátník. „Teď volit půjdu, ale ještě nejsem rozhodnutý. Tady asi většina kluků půjde volit Babiše, to jsou jézéďáci,“ myslí si senior s odkazem na zemědělskou společnost ze sousedního Lužce nad Cidlinou patřící do holdingu Agrofert, která zaměstnává i lidi ze Starého Bydžova.

Před hospodou potkávám dalšího důchodce. Ten si oběd odváží v typickém nosiči na jídlo. I on dřív volil za prezidenta Miloše Zemana. „S ním jsem spokojený, mně nic nedělal, je to starší pán. Teď volit půjdu, koho, to si nechám pro sebe. S tím člověkem jsem se dvakrát setkal osobně a podle toho jsem se rozhodl. Ty, co neznám, nemůžu volit,“ dodává senior, který se představil jako Vladislav a odjíždí domů na oběd. Jen kousek dál veze na kolečku špalky na topení další místní. „Nemám čas,“ odvětí stroze na žádost o rozhovor. „Třeba i nikoho,“ utrousí přes rameno odpověď na rychlou otázku, koho bude volit a mizí za vraty rodinného domku.