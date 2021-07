Aktuálně:

Očkovat se budev hradeckém Atriu

Již příští týden by se mělo v Hradci Králové otevřít místo, kde se bude možné nechat očkovat bez předchozí registrace. Podle krajského koordinátora očkování Jaroslava Malého padla nakonec volba na OC Atrium v centru krajského města.

V krajské metropoli přichází v úvahu Aupark, který je jen pár kroků od hradeckého hlavního vlakového nádraží, OC Atrium v centru města či Futurum na Brněnské třídě.

„V těchto dnech hledáme vhodný prostor. A po vzoru Prahy by to opět mělo být velké obchodní centrum,“ nechal se slyšet Jaroslav Malý. Po nalezení prostoru přijde na řadu ještě „papírová válka“, kdy budoucí očkovací pracoviště musí jako dočasné zdravotnické zařízení schválit krajská hygiena. „V Praze toto kolečko zvládli za 72 hodin. A domnívám se, že podobné by to mělo být i u nás,“ dodal Jaroslav Malý. Podle něj by neměl být v případě otevření problém s očkovacími látkami, ale s lidmi. Hlavně pak administrativní pomocí: „Pro toto centrum máme vakcíny od ministerstva zdravotnictví přislíbené. Horší to však bude s administrací, která v takovém případě zabere velkou část práce. Máme však od krajského úřadu přislíbenou pomoc. S doktory a sestrami by to neměl být tak velký problém.“ Podle Malého by se v případě vakcín mělo jednat o podobné dávky, které jsou v hradecké fakultní nemocnici, kde denně oočkují na 600 a o víkendu 1000 lidí.

Ale ačkoliv je v hledáčku hradecký Aupark, ten sám zatím o této vizi neví. „S touto myšlenkou nás zatím nikdo neoslovil. Nevíme tak, jaký by to případně měl být prostor a jaké hygienické normy by měl splňovat. Pokud se na nás však hejtmanství, město či očkovací koordinátor obrátí, jsem této myšlence nakloněni,“ uvedla marketingová ředitelka hradeckého Auparku Romana Pičman. Naopak reálně se rýsuje, že očkovací centrum vznikne v hradeckém Atriu. „Požadavek jsem dostal. Obrátila se na mě již hradecká fakultní nemocnice. Já jsem s tím souhlasil. Teď záleží na druhé straně, zda si skutečně Atrium vybere,“ uvedl vlastník OC Martin Nový.

Zatímco v Hradci Králové se ještě řeší místo, kde se budou moci očkovati i neregistrovaní lidí, tak ve středu se pro ně otevře očkovací pracoviště v Jaroměři. Stane se tak ve společnosti EDUMED. Očkování bez předchozí registrace bude ve všední dny (pondělí-pátek) od 14 do 18 hodin, prozatím do konce července 2021. Dle zájmu bude případně tato možnost očkování otevřena i v dalších měsících.



Očkování probíhá v budově polikliniky na adrese Dr. Ed. Beneše 191.



„Věříme, že tato nová možnost přispěje k uspíšení očkování v době nastupující další vlny pandemie. Při šíření mutace delta může zabránit zbytečným onemocněním a úmrtím“ říká vedoucí lékař očkovacího místa EDUMED Jaroměř Jiří Veselý.