Na opravenou silnici se ze stejných důvodů těší starostka Bělče nad Orlicí Dagmar Voborníková: „Dnes je to doslova tankodrom, na opravu čekáme jako na smilování. Ta silnice je nebezpečná, dosud to Údržba silnic jen záplatovala. Jsou tam propadlé krajnice, sedmdesátku tam nikdo moc nedodržuje, a když tam potkáte náklaďák, tak vznikají nebezpečné situace,“ připomíná bělečská starostka.

Místní zastupitelstvo si vymohlo, aby se na tomto úseku pracovalo až o letních prázdninách. „Původně silničáři uvažovali, že by začali z jara, ale vyslyšeli přání našeho zastupitelstva. Od nás jezdí děti do základních škol Štěfcova a Úprkova a o prázdninách ten autobus zase tolik nepotřebujeme,“ vysvětlila Dagmar Voborníková.

Práce na posledním dosud neopraveném úseku silnice třetí třídy mezi Hradcem Králové a Krňovicemi odstartují 15. května. Stavbaři nejdřív začnou pracovat v samotných Svinarech. „V průběhu stavebních prací na silnici ve Svinarech bude kvůli dopravní obslužnosti po celou dobu realizace zajištěna průjezdnost křižovatky silnice III/29827 ulice Dubinská a ulice K Lesu,“ vysvětlil krajský radní pro dopravu Václav Řehoř. Klíčová křižovatka pro Svinary se bude opravovat po částech.

Stavbě se bude muset přizpůsobit hromadná doprava. „Od 15. května budou zavedeny výlukové linky číslo 11Š a 17Š, které budou řešit dopravu dětí do ZŠ Úprkova, Štefcova a Malšova Lhota v ranních a odpoledních hodinách,“ slibuje ředitel hradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Největší dopravní omezení vypukne se začátkem prázdnin, kdy se začne pracovat na úseku mezi Svinary a Bělčí.

„V průběhu realizace bude rezidentům v chatové oblasti umožněný průjezd, a to buď ze směru od Svinary, nebo od Bělče. Práce budou rozdělené na dvě podetapy, jejich hranice bude u hájovny,“ popisuje další postup krajský radní Václav Řehoř. S informacemi od kraje ale není příliš spokojený šerif Osady vycházejícího slunce: „Těch informací by mohlo být víc, ale snad se na chaty během léta dostaneme,“ věří Jaroslav Pokorný.

Rekonstrukce úseku dlouhého tři a půl kilometru má být hotová v polovině září a kraj za ní zaplatí 34 milionů korun. Stavbaři mají zesílit konstrukci sinice, vyměnit povrch, opravit mostky a příkopy. Opravit se má i 200 metrů silnice ke svinarskému mostu přes Orlici.

„Jedná se pouze o opravu vozovky, snažme se s městem domluvit navazující přechody a chodníky kolem mostu. Řešíme to už 7 let, minulé vedení města nám to jen naslibovalo, s tím novým to už vypadá lépe,“ věří za Svinarské Martin Černík.

Od pondělí pak začne na Hradecku další oprava, tentokrát na silnici druhé třídy 299. Silničáři budou rekonstruovat úsek z Libřic směrem na Nový Ples. „Práce budou probíhat za úplné uzavírky, zvlášť povedou objížďky pro osobní auta a autobusy a pro nákladní dopravu,“ uvedl mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Hotovo má být do října.

Plánované opravy na Hradecku



D11 68. až 76. km září až listopad

okružní křižovatka ČKD v Hradci Králové červen až říjen

Lochenice průtah 20. 3. - 12. 11.

Libřice – Nový Ples 15. 5. - 1. 10.

Librantice , intravilán 12. 6. - 5. 11.

Běleč - Svinary 15. 5. - 17. 9.

Hradec Králové, Pouchovská 3. 7. - 20. 08

Most Pamětník 12. 6. - 3. 9.

Most Radíkovice 19. 6. - 24. 9.

Most Kosice 3. 7. - 1.10.

Odstranění nehodové lokality II/327 Levín 24. 7. - 20. 8.

Odstranění nehodové lokality II/324 Nechanice 24. 7. - 20. 8.