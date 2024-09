ASISTENT / ASISTENTKA EKONOM. ODD. Co budete dělat? " vystavovat a evidovat objednávky v systému GINIS a popř. je zveřejňovat registru smluv " zajišťovat evidenci dotací na portálu příspěvkových organizací " spolupracovat na inventarizaci " spolupracovat na zajištění administrativního chodu oddělení " vystavovat faktury v součinnosti s účetní knihovny Co od vás potřebujeme: " minimálně SŠ vzdělání, místo je vhodné i pro absolventy (výhodou VŠ vzdělání zakončené bakalářským titulem v oboru ekonomika) " mírně pokročilá znalost MS Office " pečlivost, samostatnost, odpovědnost, komunikativnost " bezúhonnost " znalost systému GINIS výhodou Nástup od 1. 10. 2024 nebo dle dohody Pracovní úvazek: 40 hodin týdně. Pracovně právní vztah: pracovní poměr na dobu určitou (s výhledem prodloužení na neurčito). Místo výkonu práce: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové V případě vašeho zájmu nám zašlete strukturovaný životopis a motivační dopis, ze kterého se dozvíme, proč by vás bavilo pracovat právě na této pozici. Nezapomeňte také přiložit kopii dokladu o požadovaném vzdělání. Veškeré dokumenty zašlete na e-mailovou adresu personalista@svkhk.cz. S vybranými kandidáty se rádi setkáme při osobním pohovoru. Informace k organizaci výběrového řízení vám podá Bohdana Hladíková na telefonu 494 946 239. Co vám můžeme nabídnout: " práci na plný úvazek, do které vás zaučíme " nástupní plat v rozmezí tarifní třídy 9 podle odbornosti a doložené praxe v rozsahu 24 100 do 31 820 Kč dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění. " odměny za pracovní aktivitu v podobě osobního příplatku po zapracování " 5 týdnů dovolené, 4 dny zdravotního volna " příspěvek na stravování " vzdělávací kurzy a školení " parkování přímo v areálu knihovny " možnost využívat zdarma služeb knihovny pro sebe i své rodinné příslušníky " stabilní práci s jistým příjmem " pružnou pracovní dobu 24 100 Kč

Detail nabízené práce