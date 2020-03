"Když někdo přijede s lyžemi na nádraží, tak ho kluci ani neberou. Řidiči dostali roušky, v autech mají dezinfekční prostředky všeho druhu a po každé jízdě je dezinfikují. I když nikoho ze zákazníků nenutíme, aby měl roušku, bylo by to fajn," řekl v rozhovoru ve středu dopoledne majitel královéhradecké taxislužby Taxi Sprint Roman Slíž.

Že by taxikáři měli vozit takové nezodpovědné zákazníky, se už bát nemusí. Povinnost nosit na veřejnosti roušku či mít jinak zakryta ústa a nos začala nově na území Královéhradeckého kraje platit od středeční 12. hodiny.

Taxikaření, jak se ukázalo, se zvlášť v posledních týdnech dostalo mezi poměrně rizikové profese. Jak ale podotýká Roman Slíž, taxíkem se teď v Hradci sveze málokdo: "Práce na převážení lidí není, je to asi desetina toho co dřív. Místo dvaceti aut ve službě můžeme mít dvě a klidně to stíháme. Dispečerka měla předtím náhlavní soupravu, jinak by ji bolela ruka, teď je s námi v kanceláři, protože nikdo nevolá. Ale stane se, že si nám lidé zatelefonují pro léky či nákup. Máme vyčleněné kluky, kteří pro nákupy jezdí."

Pokud pak taxikáři v minulých dnech přece jen vyjeli, práci jim komplikovaly kolony aut táhnoucí se od Náchoda až k Poděbradům, kvůli uzavřeným hranicím a kontrolám na hraničním přechodu za Náchodem.