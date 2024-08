Možná o tom nevíte, ale modely z dílny novopacké rodinné dvojice dvou Jiřin, tedy Tauchmanové a Eldin, vídáte nejen na českých celebritách, ale také jsou jejich výtvory ke spatření na různých společenských akcích či televizních show. Výtvory známé matky s její neméně známou dcerou si mohli vychutnat i návštěvníci speciální módní přehlídky pořádané produkční a modelingovou agenturou Daniela Models Fashion my life v hradeckém BICZ Park golfu. A bylo se opravdu na co dívat. A také přispět na dobrou věc.

Modely s promyšlenými detaily, doplněné originálními šperky a kabelkami, předvedlo v útrobách hradeckého golfového klubu 12 sličných modelek, z nichž tři tak trošku vybočovaly. Kde jinde, než v Hradci Králové se totiž mohl člověk setkat s účastnicemi populární soutěže krásy – Miss.

Velmi decentní, ale zároveň moderní modely, které by si mohly hned vedle dalších výtvorů do svého šatníku zařadit i Tereza Kostková či Petra Janů, které od novopackých návrhářek již nějaký ten kousek mají, totiž předvedly II. Vicemiss Top Model of the Year. Miss Publikum Czech Press a finalistka Miss České republiky 2018 Markéta Matoušová Ilavskyj, II. Vicemiss České republiky za rok 2019 Dominika Benáková a II. Vícemiss České republiky z roku 2023 Viktorie Louženská.

Ty, spolu s dalšími modelkami, předvedly takřka sto výtvorů. A i když většina z nich hýřila jásavými barvami, našly se i střídmější kousky, které jakoby návrhářská rodinná dvojice šila přímo pro Hradec Králové. Snoubila se v nich totiž elegance černé a bílé. Tedy tak typických barev pro hradecké fotbalové Votroky. „Vidíte, to mě ani nenapadlo, ale máte tu nový krásný fotbalový stadion a tak to byl takový pěkný úvod, ne?“ řekla s úsměvem k černobílému úvodu celé kolekce Jiřina Tauchmanová.

Dodala však, že kombinace černé a bílé je trendy prakticky v každém ročním období. „A znám ženy, které jinou, než tuto kombinaci neakceptují. Bílá se na léto hodí a černá je vždy vhodná na každou společenskou událost,“ doplnila ji dcera Jiřina Eldin.

Obě pak svorně dodaly, že každý rok je vždy trendy jiná barva. A letos to není černá ani bílá, ale růžová a fialková. „Ale upřímně řečeno, málokdo se toho drží, protože každý si oblíbí nějakou barvu,“ dodala Tauchmanová.

Celý večer měl i charitativní podtext, kdy se podařilo vybrat 70 tisíc korun organizaci Skok do života, která se zabývá pomocí mentálně postiženým. „Tato organizace letos slaví 20 let a rozhodli se svou oslavu udělat tím, že pojedou se svými klienty k moři. A jsem ráda, že se jim to i díky této akcipovede,“ nechala se slyšet pořadatelka akce Daniela Brázdová z agentury Daniela Models.