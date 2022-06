Dodávka vjíždí na dálnici a vydává se směrem na Prahu. Policista na místě spolujezdce má dalekohled, další sedí za ním a přestupky natáčí na videokameru jako případný důkaz. Po chvíli přichází první úlovek. „Modrý DAF na 62. kilometru telefonuje,“ hlásí policista do vysílačky. „Stáhněte nám ho na prvním možném místě,“ dodává.

Zkusili si řídit autobus. Hradecký dopravní podnik nabírá šoféry netradičně

Do akce se zapojuje civilní superb. Hlídka náklaďák předjíždí a na prvním sjezdu ho zastavuje. Po obligátní kontrole dokladů a dechové zkoušce přichází zlověstná otázka: „Pane řidič, víte, čeho jste se dopustil?“ Řidič Karel se nevykrucuje a nechce ani vidět natočený přestupek. „Já jsem netelefonoval, jenom jsem přijímal hovor od pana šéfa. Bohužel, moje chyba. To víte, spedice. Prostě jedete, během jízdy se změní práce, tak to vezmete. Prostě je to tak, i když vím, že by se to nemělo, tak jsem to zvedl,“ kaje se šofér.

Handsfree sice v kabině má, ale telefon si nepřipojil. Chyba, kterou policisté trestají pokutou 500 korun a dvěma body. „Za držení mobilního telefonu či jiného hovorového zařízení hrozí řidičům na místě finanční postih až do výše 1 000 korun, ve správním řízení od 1 500 do 2 500 korun a přičteny mu na konto budou dva trestné body,“ cituje zákon Pižlová.

Policie se zaměřila na řidiče, kteří se nevěnují řízení. Co dělají v kabině, natáčejí policisté z mikrobusu, aby na řidiče dobře viděli.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Letos už policisté rozdali za tento prohřešek v Královéhradeckém kraji pokuty za 272 tisíc korun. „Do konce května jsme řešili 633 řidičů za držení hovorového zařízení. Za celý minulý rok to bylo 1 244 těchto přestupků,“ nahlíží do statistik policejní mluvčí.

Policejním žargonem držení hovorového zařízení už dávno neznamená jenom telefonování. Někteří šoféři píšou zprávy nebo sledují filmy. „Nejčastější přestupky řidičů nákladních vozidel, kteří se nevěnují řízení, jsou čtení novin, koukání do tabletů, dokonce si vaří kávu za jízdy,“ vyjmenovává i bizarnější případy zástupce vedoucího dálničního oddělení Pravy Petr Stuchlík.

Po nehodách hrozí "elekrokoloběžkářům" v Hradci mnohatisícové pokuty

Policisté už zaznamenali i případy, kdy řidič kamionu v jedné ruce držel dodací list a druhou zadával adresu z něj do navigace. Mnohatunový kamion přitom šněroval silnicí.

Jen za čtvrtek policisté odhalili v kraji 33 přestupků. Čtrnáct řidičů mělo v ruce telefon, čtyři byli nepřipoutaní a další neměli v pořádku auto, stáli na dálnici nebo neměli dálniční známku.

Právě pokut za jízdu bez pásů letos v kraji dramaticky přibylo. „Loni jsme v rámci celého kraje odhalili 1 345 řidičů, kteří nebyli za jízdy připoutaní. Letos do konce května jsme za stejné protiprávní jednání pokutovali 1 335 řidičů a uložili jsme pokuty v hodnotě 560 tisíc korun,“ dodává Pižlová s tím, že v podobných kontrolách budou policisté pokračovat i nadále.