Jedinečný zážitek v centru Hradce Králové nabízí od pondělí do středy temná kavárna. Ještě dnes a zítra nabídne společnost Tyfloservis unikátní program. Během jedné hodiny ve tmě se musíte spolehnout na jiné smysly, než je zrak.

Temná kavárna | Foto: Tyfloservis, Festival Regiony

Před vstupem do sklepního prostoru Soukromého hudebního klubu č.p. 4 vám organizátorky vysvětlí, co během následující hodiny zažijete. Temnou atmosféru by mohlo pokazit vše, co svítí, je tedy důležité schovat mobilní telefony nebo chytré hodinky. Poté si na oči nasadíte tmavé brýle a ocitnete se v úplné tmě. Průvodkyně vás opatrně odvede po točitém schodišti do prostoru kavárny. „Pro někoho jsou ty schody náročné, například pro ženy v podpatcích,“ říká o začátku programu vedoucí hradeckého střediska Tyfloservis Daniela Morávková.