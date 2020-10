Za jak dlouho ÚOHS rozhodne, je otázkou. Běžně ale trvají takové případy i mnoho měsíců a radnice do té doby nebude moct s žádnou z firem podepsat smlouvu. Úřad také může celý tendr zrušit. Zástupce společnosti PORR pak vyzývá vedení města, aby tendr v rámci úspory času zrušilo samo. "Ať to město nyní zruší, opraví to hodnocení a vypíše to znova. Tím neztratí vůbec žádný čas," řekl Deníku člen představenstva stavební firmy Dušan Čížek.

Problémem, proti kterému PORR protestuje, je kritérium takzvané kvality týmu. Toto kritérium má v celkovém hodnocení nabídek rozhodovat z 15 procent.

"Podle nás jsou to nějaké pofiderní zkušenosti lidí, kteří mají pracovat na tom stadionu, ale nejsou jakýmkoliv způsobem vztaženy k samotné stavbě. To, že někdo před mnoha lety postavil stadion na Slavii, jež byl stavěný na základě projektu architektů, nebo stadion v Karviné, tak to přeci není žádná výhoda. My jsme se na to dotazovali a město ani neví, jak bude hodnotit ten tým a co k němu bude chtít. Jenom se vypsalo, že se budou dávat body za to, že ten člověk má zkušenosti se stavbou stadionu. Ale jestli ten stadion dopadl dobře, nebo špatně, jestli se stavěl podle dobrého nebo špatného projektu, tak to se vůbec nebude hodnotit. Takže jestli někdo někdy stavěl stadion a má to v životopisu přece nemá vůbec žádný vliv na to, jak kvalitně bude postaven v Hradci Králové," vysvětlil Čížek.

Společnost PORR proto už dříve podala námitku na radnici. Město ji ovšem zamítlo. V pátek se proto firma obrátila na ÚOHS. "Očekáváme od toho, že ÚOHS tu soutěž zastaví A to z toho důvodu, že tu jsou vážné pochyby z hlediska transparentnosti celé zakázky a porovnatelnosti celého hodnocení," doplnil Čížek.

Nejlepším řešením by podle něj bylo, aby město tendr samo zrušilo a vypsalo s upravenými hodnotícími kritérii znovu. Radnice ale k ničemu takovému nevidí důvod. "Dle názoru vedení města a administrátora jsou zadávací podmínky tendru na fotbalový stadion nastaveny zcela transparentně a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek," odpověděl Deníku vedoucí odboru kanceláře primátora Petr Vinklář.

Kritiku vedení města kvůli této situaci schytává od opozice.

"Nabádali jsme vedení města, aby vyhlášení tendru o měsíc odložilo a i společně s opozicí doladilo zadávací podmínky. Těžko jsme totiž na ten tendr mohli nějak fundovaně reagovat, když jsme dostali materiály hodinu po začátku jednání. Vedení města naší pomocnou ruku odmítlo, cítilo se pevné v kramflecích a takhle to dopadlo," připomněla Pavlína Springerová (HDK), že podmínky radnice upravovala ještě několik hodin před schvalováním.

Jak velké zdržení bude námitka zaslaná na ÚOHS znamenat, je otázkou. „Podle zkušeností s antimonopolním úřadem to ale bývá zpravidla otázka měsíců, než úřad rozhodne. A do té doby bude město paralyzované a nebude moct s vítězem tendru podepsat smlouvu,“ doplnil pirátský zastupitel Aleš Dohnal. Vzhledem k nastavenému cenovému stropu se podle něj nabídnutá cena, která je nejdůležitějším hodnotícím kritériem, u jednotlivých firem příliš nebude lišit. Rozhodnou prý tak kritéria další, přičemž některá z nich jsou podle něj opravdu nastavená zvláštně.

Tendr na fotbalový stadion vyhlásili zastupitelé na konci srpna. Podle plánu investičního náměstka Jiřího Bláhy (ODS) by měla vítězná firma začít stavět už na jaře příštího roku. Hotovo má být do konce roku 2022. Nový stadion má stát maximálně 605 milionů korun bez DPH. Chybět na něm nemá ani typické osvětlení ve tvaru lízátek a vejít se má na stadion minimálně osm tisíc diváků.