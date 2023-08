Jenže problém jsou peníze – stavba má stát víc než 200 milionů a klub potřebuje úvěr 150 milionů. Jako zástavu chce použít pozemek města, na kterém staví a který má od magistrátu dlouhodobě zapůjčený. A souhlas města k tomu stále nemá. „Čekám od 16. ledna, kdy SK tenis a statutární město uzavřely smlouvu o zřízení práva stavby, kde nám město výslovně povoluje kvůli čerpání úvěru, že bude na katastru zanesena zástava,“ vysvětloval v úterý večer hradeckým zastupitelům Pavel Hep.

Podle něj už firma dva měsíce staví, hotové jsou základy a chystá se betonáž základové desky. Jenže zatím nemá stavaře z čeho platit, a pokud nezíská souhlas města, může se stavba zastavit.

První re-use bazar v Hradci. Koupíte v něm i elektroniku, výtěžek půjde na zeleň

Projekt město od začátku podporovalo. Jenže těsně před zastupitelstvem rada města rozhodla, že souhlas se zřízením zástavního práva nepodpoří. „Toto je pro mě velmi problematický bod, protože vám předkládám něco, pro co jsem sám na radě nehlasoval. Dozvěděli jsme se další skutečnosti kolem této akce. Myslím si, že některé ty záležitosti tam jsou až na hraně zákona, nebo jsou přímo nelegální,“ uvedl problematiku zastupitelům náměstek pro správu majetku Pavel Vrbický (Piráti).

Ten dokonce mluvil o manipulaci a postupném navyšování požadavků ze strany investora. To ale Pavel Hep odmítl s tím, že vždy se snažil s městem jednat transparentně.

A jednání nad věcí trvalo víc než hodinu. Problémů je několik. „Jedná se o vybudování chatky v oblasti, kde jste prezentovali, že budete vytvářet zónu pro děti. Relaxační zónu. Je to na pozemku, který jsme směnili ještě v minulém zastupitelstvu v květnu loňského roku. Na základě vámi předložené ideové studie jsme měli informace, že v tomto prostoru nebude stát chatka, která, dovolíme si tvrdit, není povolená,“ obracela se na šéfa SK Tenis primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Aréna pod lízátky se slavnostně otevírá. Zazpívá tu Xindl X i Monkey Business

Dalším problémem pak je oplocení části lesíka, kde má být veřejně přístupný areál s workoutovým a dětským hřištěm, nebo kácení stromů mimo povolené období.

Pavel Hep odmítá, že by stavba chatky byla nelegální. Podle něj je to sklad na nářadí pro údržbu lesíka. Naopak Pavel Vrbický naznačoval, že se jedná spíš o chatku. Kácení pak šéf sportovního klubu prý konzultoval s odborem životního prostředí na krajském úřadu. „Kategoricky popírám to, že jsem tady byl nařčen z toho, že tam děláme nelegální činnost,“ bránil se na zastupitelstvu předseda SK Tenis HK.

Během nezvykle dlouhé debaty se vystřídali zástupci snad všech stran a hnutí, které jsou v zastupitelstvu. Řada z nich mluvila o prospěšnosti projektu a o tom, že by byla škoda, kdyby se stavba zastavila a projekt skončil podobně jako načerno rozestavěné haly, které hyzdily okraj města několik let. „Stavba nám 2 měsíce běží a pakliže nebude v podstatě tato zástava odsouhlasena, tak dojde k tomu, že se stavba zastaví,“ zopakoval několikrát Pavel Hep.

Jinou možnost, jak projekt financovat, podle něj klub nemá: „Náš současný jediný majetek, kterým jsou lesní pozemky, má hodnotu 200 tisíc korun.

Po nové lávce na Benešově třídě v Hradci Králové se lidé projdou už na jaře

Podle náměstka Adama Záruby schválení zástavy mohlo znamenat nebezpečný precedent: „Je to určitě dost nešťastný příklad pro ostatní investory. A myslím si, že takhle bychom se k městu chovat neměli.“

Podporu vyjádřilo projektu i několik zastupitelů napříč stranami. Napjatou atmosféru uklidňoval třeba Oldřich Vlasák (ODS): „Myslím, že je potřeba zachovat chladnou hlavu. Já osobně jsem dostal na radě, která probíhala před jednáním tohoto zastupitelstva, mnohé informace, o kterých jsem nevěděl, těžko si to ověřit.“

Někdejší primátor města navrhl, aby zastupitelé dostali potřebné informace o schválení zástavy a rozhodli až na příštím zastupitelstvu: „Položili si argumenty na stůl, protože o to, o co nám všem jde, jen o to, aby se tam to hřiště vybudovalo. Je to úplně jiný projekt než CTP, protože se jedná uveřejnit prospěšný projekt.“

Pavel Vrbický bod po poradě předsedů zastupitelských klubů z programu skutečně nakonec stáhl. Vzniknout má ale komise složená hlavně ze zastupitelů - právníků, která shromáždí potřebné informace a předá je zastupitelům tak, aby se na příštím zastupitelstvu mohli kvalifikovaně rozhodnout.

V Malšovicích roste špičkový tenisový klub

Špičkové tenisové centrum nabídne halu s trojicí kurtů. Na ní bude navazovat třípatrová budova s kompletním zázemím pro sportovce. Nabídne zázemí klubu, šatny, ale i fyzioterapii, masáže, velkou posilovnu a sály pro další sportovní aktivity, jako je jóga, TRX, spinning a dnes už neodmyslitelné wellness. Současně tady vznikne i několik desítek lůžek primárně pro ubytování sportovců. Venku má být 7 kurtů. Součástí projektu je i větší parkoviště a rozšíření přístupových mostků, které jsou byly úzké a neprůjezdné třeba pro těžkou hasičskou techniku.