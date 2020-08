Společnost ČEZ Teplárenská projevila zájem o koupi Tepelného hospodářství Hradec Králové (THHK). Město však prodej své společnosti s miliardovou hodnotou odmítá.

Tepelné hospodářství - ilustrační fotografie. | Foto: archiv Deníku

Koncem července přišel předsedům všech hradeckých zastupitelských klubů zvláštní email. Generální ředitel společnosti ČEZ Teplárenská Jan Nechvátal v něm deklaroval zájem o vstup do městské teplárenské společnosti. Zároveň si posteskl nad tím, že na oficiální dopis nedostal reakci od primátora Alexandra Hrabálka (ODS). „Tento problematický dopis , mi ovšem nepřišel. Požadoval jsem proto omluvu. Té jsem se od ředitele společnosti ČEZ Teplárenská dočkal, takže považuji tuto věc za vyřízenou. Ovšem je podivné, že někdo mohl považovat dopis odeslaný prostřednictvím datové schránky za odeslaný a doručený, aniž by obdržel odpovídající elektronická potvrzení. Musím podotknout, že to mě na tom nejvíce udivilo,“ vysvětlil primátor Hrabálek.