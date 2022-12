V Hradci Králové dodává teplo největšímu počtu domácností, firem a dalších organizací městská společnost Tepelné hospodářství HK. Letos lidé platí 610 korun za gigajoule, od ledna to bude o 30 korun víc, tedy 640 korun. „Samotný nárůst ceny o 4,8 procenta vzniká u našeho dodavatele, společnosti Elektrárny Opatovice, která do něj promítá zvýšené výrobní náklady jen ve velmi symbolické výši,“ vysvětlil Jiří Seidler, předseda představenstva Tepelného hospodářství, které v Hradci zásobuje 24 tisíc domácností. „Naší společnosti samozřejmě také v důsledku inflace vzrostly náklady, ale jejich nárůst jsme schopni pokrýt v rámci provozních úspor a díky dlouhodobě dobrému hospodaření,“ doplnil.

Průměrná domácnost si měsíčně připlatí za teplo 60 korun. Hradec tak má díky blízkosti uhelné elektrárny jednu z nejnižších cen tepla v zemi. Jenže pro ty chudší je jakékoli zdražení citelná položka. „Sice to není tak hrozné, ale zas nám to nějaké stokoruny z peněženky vytáhne,“ svěřil se důchodce František Karvánek, který žije s manželkou v paneláku v Labské kotlině.

Ještě méně než zákazníci Tepelného hospodářství Hradec Králové budou platit ti, kteří berou teplo přímo od Elektráren Opatovice. V Hradci Králové se jedná asi o čtyři tisíce odběratelů. Také jim ale teplo zdražuje o 4,8 procenta. Letos platili 598,5 koruny za gigajoule a od příštího roku to bude 627,2 koruny.

Cena uhlí je o 200 procent vyšší

Vedení energetické společnosti mluví o relativně nízkém zdražení jako o vstřícném kroku v době energetické krize. „K poklesu reálné ceny dochází i navzdory tomu, že veškeré vstupní a provozní náklady významně vzrostly. Například cena hnědého uhlí od Severočeských dolů přibližně o 200 procent,“ řekla mluvčí EOP Hana Počtová.

Nárůst ceny o necelých pět procent ovlivní například hospodaření hradecké Slavie, která vytápí největší hradeckou sportovní halu přímo z Opatovic. „Žádné zdražení není dobrá zpráva. Zdražení tepla o necelých pět procent jsme očekávali, takže zas tak moc nás to nebolí třeba ve srovnání s elektřinou, která se zvedá o 300 procent, nebo s vodou, která se zdražuje o 20 procent,“ reagoval předseda TJ Slavia Jakub Lejsek.

Z Opatovic rozvádějí horkovody teplo vznikající při výrobě elektřiny spalováním uhlí nejen do Hradce, ale i do Pardubic, Chrudimi, Lázní Bohdaneč a dalších menších obcí. Celkem je to na východě Čech 64 tisíc domácností. „Jsme rádi, že cena za teplo z našeho zdroje zůstává mezi nejnižšími v ČR a rozumné nastavení cen pomáhá odběratele tepla z našeho zdroje ochránit před prudkými cenovými výkyvy,“ sdělila výkonná ředitelka Elektráren Opatovice Romana Zadrobílková.