O měsíc dříve skončila oprava sekundárního teplovodu v Čajkovského ulici. Jednalo se o jednu z největších oprav, které se letos v Hradci Králové uskutečnily. Protože oprava zasáhla svým rozsahem do přilehlých cest a městské zeleně, zaměstnanci Technických služeb Hradec Králové se nyní pustili do jejich oprav chodníků a úpravy jejich okolí.

„Opravy zahrnují práci na dlážděných i živičných cestách o velikosti až 400 metrů čtverečních. První chodci se po novém projdou už od poloviny srpna. K opraveným chodníkům technici navíc vysadí 32 nových stromů. Zasetí okolní trávy zajistí, za vhodných klimatických podmínek, pracovníci THHK,“ uvedly Technické služby na svém webu.

Zároveň do konce srpna probíhá oprava primárního teplovodu Elektráren Opatovice (EOP) na Moravském Předměstí. Na místě by pak mělo být vysazeno 16 nových stromů a to pravděpodobně na podzim.

