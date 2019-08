Veřejnou soutěž na stavbu nové fotbalové arény město vypsalo 9. července a lhůta pro podání nabídek byla již jednou posunutá z 15. na 29. srpna. Důvodem je i v tomto případě velké množství dotazů, na které musí radnice odpovídat. Předpokládané zahájení stavby začátkem příštího roku to podle náměstka primátora Jiřího Bláhy neovlivní.

„Doposud administrátor této veřejné zakázky ve spolupráci s odborem investic a projektantem stavby vyřizoval 167 dotazů. To se může zdát hodně, na druhou stranu jde o skutečně velkou a prestižní zakázku, navíc to svědčí o tom, že o stavbu je zájem. Je jistě dobře, že některé nejasnosti se vysvětlí ještě před otevíráním obálek. Stále máme dostatečnou rezervu, abychom do zimy měli vybranou firmu. Se stavbou stadionu pak počítáme začátkem příštího roku,“ dodal Bláha.