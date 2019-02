Bývalý Prior, nyní „malé“ Tesco, se v neděli pro zákazníky otevře naposledy. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci se od pondělí na osm měsíců celý objekt uzavře.

Kromě Teska se přestane prodávat i v malých obchodech v přízemí a provoz ukončí také jídelna ve druhém patře. O tu však lidé nepřijdou - už ohlásila přemístění na nedalekou Gočárovu třídu.

I když vedlejší nákupní centrum Atrium zůstane v provozu, uzavření Teska a hlavně jeho prodejny s potravinami obyvatele centra citelně postihne. Týká se to hlavně zákazníků z řad seniorů. Starší lidé sem přijížděli i z jiných částí města, například z Jungmannovy ulice, i když odtud to měli blíž do nedalekého březhradského hypermarketu. Teskem v centru denně prošly tisíce lidí a těžily z toho i obchody v jeho okolí.

Uzavřením objektu přijde ze dne na den o práci množství lidí. Podle ředitele krajského Úřadu práce Martina Horáka se to však na nezaměstnanosti ve městě nijak neprojeví. „Poptávka po této pracovní síle je vysoká, takže je rády zaměstnají jiné firmy,“ řekl Deníku.

V pondělí se začne z objektu stěhovat zboží a vybavení a začne příprava na jeho opravu. „Rekonstrukci zahájíme prvního března, znovu otevřít bychom chtěli prvního listopadu,“ řekl už dříve Deníku majitel objektu i vedlejšího OC Atrium Martin Nový.

Po dokončení rekonstrukce se ovšem podoba obchodního centra značně promění. Výrazně se zmenší prodejní plocha supermarketu Tesco. V prvním poschodí jej nahradí jiné obchody, prodejna potravin v přízemí se zmenší. "V rámci této přestavby dojde i ke kompletní přestavbě našeho obchodu s potravinami, který si zde jako jediný ponecháme," sdělil Deníku mluvčí Tesco Stores ČR Václav Koukolíček.

Také většina dalších obchodů, které nyní mají v objektu pronajatou prodejní plochu, zřejmě v nájmu zůstane i po rekonstrukci a s dalšími prodejci se jedná.

Objekt projde také dalšími změnami. Přibudou nové prodejní plochy i kanceláře, eskalátory povedou i do druhého patra. Bývalé Tesco se navíc spojí s vedlejším Atriem v jedno velké obchodní centrum. Podle Martina Nového by rekonstrukce obchodního domu měla stát asi 200 milionů korun. Jeho znovuotevření se plánuje na listopad.