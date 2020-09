Oblíbený obchodní dům v centru krajského města kvůli rekonstrukci uzavřel v polovině února 2019. Zákazníci se od té doby těšili na znovuotevření několikrát. Avizovaný plán ovšem nedopadl loni v listopadu, letos v dubnu, v červnu a nejnověji ani v září,

Otevření obchodního domu se přesto blíží. „Za nezávaznou informaci považujte to, že prodejna potravin Tesco by se měla otevírat 21. října,“ potvrdil Deníku majitel objektu, brněnský právník Martin Nový.

Ten si už loni nechal prodloužit stavební povolení do konce roku 2020. Příznivé vyhlídky potvrdil i Petr Kulda, jednatel společnosti Stako, která v budově prováděla většinu stavebních prací.

„S výjimkou čtvrtého patra, kde ještě vznikají kancelářské prostory, už probíhají kontrolní prohlídky ze strany hygieny, hasičů a dalších institucí a bude se kolaudovat,“ řekl Deníku Kulda.

Návštěvníci se mohou v novém obchodním centru těšit na několik novinek. Tou největší bude určitě propojení bývalého Teska se sousedním OC Atrium. Výrazně se zmenší prodejní plocha dosavadního supermarketu.

Prodejna potravin v přízemí se zmenší a v prvním poschodí vzniknou nové obchody – například prodejna obuvi, textilu nebo kavárna.

Objekt projde změnami i v dalších patrech. Přibudou nové prodejní plochy i kanceláře. Nový hlavní vchod do spojených obchodních center bude z Dukelské třídy.

Kompletní rekonstrukce budovy, při které zůstala zachována pouze vnitřní nosná konstrukce, vyšla majitele na více než 300 milionů korun.

„Když jsem tu nemovitost kupoval, byl odhad ceny za rekonstrukci 141 milionů korun bez DPH. Nakonec ta cena překročí částku 300 milionů korun bez daně,“ řekl už v zimě Martin Nový.

Během prací totiž zjistili dělníci několik nepříjemných věcí. Třeba špatný stav podlah si oproti plánu vyžádal jejich vybourání a zpevnění.

- Obchodní dům, který vznikl podle návrhu architekta Jiřího Kučery v roce 1981, nesl asi jedenáct let název Prior. Na počátku 80. let to byl čtvrtý největší obchodní dům v tehdejším Československu.

- V roce 1992 koupila Prior americká společnost K-Mart a v roce 1998 se stala jeho majitelem britská firma Tesco Stores ČR.

- Tesco se však v poslední době začalo nemovitostí zbavovat a v roce 2017 objekt prodalo.

- Současným majitelem budovy je brněnský právník Martin Nový. Ten vlastní i sousední Obchodní centrum Atrium. Budovy chce nyní spojit v jedno velké obchodní centrum.