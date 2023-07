/VIDEO, FOTO/ Nad novým fotbalovým stadionem se poprvé rozsvítila repasovaná lízátka. Ve čtvrtek večer se uskutečnil úspěšný test osvětlení multifunkční arény v Hradci Králové.

Nad hradeckou arénou se znovu rozsvítila lízátka. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Těsně po desáté se stadion nejdřív ponořil do tmy, aby se pak jako první rozsvítily postupně segmenty na lízátku nejblíž malšovickému nadjezdu. Pak už se rozsvítila i ta zbývající a následovala světla na střeše a pod ní.

A rozsvěcení lízátek vyvolalo mezi přihlížejícími u hrací plochy euforii. „Jsme rádi, že se nám to podařilo rozsvítit napoprvé, byl to vůbec první pokus, kdy se to rozsvítilo úplně všechno, jak lízátka, tak světla na střeše a pod střechou,“ neskrýval nadšení autor stadionu, architekt Tomáš Vymetálek. Ten si přinesl i fotbalový míč, který radostně a za potlesku vykopl na panenský trávník. „Jsem rád, že se lízátka vrátila na stadion, že jsme je dneska úspěšně rozsvítili, přeju všem fotbalistům, aby se jim tady dobře kopalo a aby se tady lidé dobře bavili,“ popřál Tomáš Vymetálek.

Slzy měl na krajíčku i generální manažer klubu Richard Jukl: „Mám úplně husí kůži, protože samozřejmě trochu pochybnosti byly, ale svítí to nádherně. Je to úžasný, skvělý, jsou to borci,“ dodal na adresu stavařů.

Víc než 50 metrů vysoké stožáry, pro které zlidověl název lízátka, osvětlovala původní stadion od roku 1975. V září 2021 byla před demolicí starého všesportovního stadionu sejmuta, aby prošla repasí a vztyčená byla nad hrubou stavbou nové arény na začátku letošního roku.