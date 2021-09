Ve školách v Královéhradeckém kraji testy ukázaly minimum případů nákazy covid-19. Z více jak 163 tisíc provedených testů vyšlo pozitivně pouze 38. PCR testy následně potvrdily 11 nakažených. Testování ve školách by mělo tento týden skončit.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Veronika Zimová

„Testování ukázalo minimální počet případů covid-19 mezi žáky, pedagogy a dalšími zaměstnanci škol. Pouze 11 potvrzených případů ve školách v našem regionu ukazuje, že virová nálož v populaci je v současnosti malá, a výuka by se tak podle mého názoru měla co nejdříve vrátit do běžného režimu,“ řekl k výsledkům hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS).