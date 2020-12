Ačkoliv jsme už v druhé polovině adventu, předvánoční atmosféra na pondělním zasedání hradeckých zastupitelů rozhodně nepanovala. Naopak. Po nedávném odchodu Změny pro Hradec a Zelených (ZPHZ) z koalice se čekalo hodně napjaté jednání. Hlavně proto, že zástupci ZPHZ nerezignovali na své posty v městské vládě.

„Odpovídám zastupitelstvu, které mě zvolilo. Očekávám, že bude navrženo moje odvolání,“ říkal před týdnem náměstek primátora Martin Hanousek (ZPHZ). A měl pravdu. Hned na začátku pondělního jednání navrhl předseda zastupitelů ODS Martin Soukup odvolání Hanouska a radního Adamy Záruba (ZPHZ). Hned poté kontroloval Jan Holásek (HDK) návrhem na odvolání Jiřího Langera (ANO) z funkce radního a zastupitele pro územní plán. A nakonec přišlo se svým protiútokem i ZPHZ. To, když Ivo Králíček navrhl odvolání náměstkyně Věry Pourové (ANO).

Hanousek zůstává, Pourová končí

Výsledky hlasování mnohé překvapily. Pro odvolání Hanouska a Záruby nehlasoval nikdo kromě zastupitelů z ANO a ODS. Vznikla tak na české poměry paradoxní situace, kdy členem městské vlády zůstávají dnes už opoziční zastupitelé.

„Podle zvyklostí je to tak, že pokud někdo odchází z koalice, tak se vzdává všech postů, které mu ta koalice přinesla. Je to absurdní situace,“ řekl po hlasování navrhovatel odvolání Martin Soukup. Další překvapení přišly hned vzápětí. Jiřího Langera sice komunisté podrželi ve funkci radního, z funkce zastupitele pro územní plán byl ale těsnou většinou odvolán. Stejnou většinou odvolali zastupitelé i náměstkyni pro správu majetku Věru Pourovou. Spekulace o spojenectví mezi zbytkem koalice a KSČM se tak nepotvrdily. Právě hlasy tří komunistických zastupitelů o odvolání Pourové rozhodly.

Sama Pourová své odvolání podle svých slov čekala. O tom, kdo by ji mohl ve funkci nahradit, hovořit nechtěla.

„Není to o tom, koho budeme jako klub navrhovat. Je to o tom, jak běží velký tah na hnutí ANO v této zemi. Moje odvolání je jeho součástí,“ řekla po svém odvolání. Spokojenost s výsledky všech hlasování neskrýval Hanousek, jehož špatný vztah s Pourovou byl veřejně známý. Ostatně nepříliš důstojné osobní útoky z obou stran pokračovaly až do poslední chvíle. Minulý týden podepsalo devět zastupitelů za ANO dlouhý dopis, jehož obsahem byla drsná kritika Hanouska. Ten se zase velmi ostře pustil do Pourové přímo během jednání zastupitelů.

Ve vládě prý chybí manažerské schopnosti

Po pondělním zastupitelstvu vůbec není jasné, kdo vlastně Hradci Králové vládne. Předseda zastupitelského klubu ODS Martin Soukup přiznal, že zastupitelstvo dopadlo úplně jinak, než si původně přál. Je to však podle něj důsledek dlouhodobých problémů hradecké koalice.

„Už záhy po vzniku koalice jsme věděli, že to nebude úplně dobré. Poslali jsme tam lidi, kteří nemají zkušenosti s aktivní politikou. Málo z nich vůbec mělo zkušenosti s vedením lidí. Chyběli jim manažerské schopnosti,“ řekl Soukup, který tak střílel i do vlastních řad. Nováčky ve významných politických funkcích jsou totiž i primátor Alexandr Hrabálek a investiční náměstek Jiří Bláha. O dalším vývoji mají různé strany stále dost odlišné představy.

„Myslím, že je to dobrý první krok k tomu, aby město získalo nové vedení. Doufám, že ODS bude reflektovat to, co se stalo na zastupitelstvu a začne jednat o široké koalici s demokratickou opozicí,“ navrhoval Hanousek novou koalici ve složení HDK, Piráti, ODS, ZPHZ a Koalice pro Hradec. ODS však stále preferuje spolupráci s ANO. I když je už po jednáních s opozičními stranami jasné, že plán na doplnění vlády novým partnerem není příliš reálný.

„Pak je tu ale stále varianta menšinové vlády s podporou napříč politickým spektrem. Ta se zdá stále ještě reálná,“ doplnil Soukup. Otázkou zůstává, jestli o spolupráci dál bude stát hnutí ANO. To totiž dostalo v pondělí dvě těžké rány. Tím se změnil i poměr sil v radě, který teď neodpovídá koaliční smlouvě. A to, jestli by zastupitelé byli ochotní zvolit nového člena rady z hnutí ANO, je teď s velkým otazníkem. I proto má o pokračování spolupráce s ODS Věra Pourová pochybnosti. „Zdá se, že některé dohody neplatí, takže opravdu nevím, jak to dopadne,“ zakončila náměstkyně, která ve funkci skončí k 31. prosinci.