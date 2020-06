Hudební týden doplní ve čtvrtek 4. června živé vystoupení dvou menších uskupení Filharmonie Hradec Králové na terase hlavní scény Klicperova divadla. Ve 14 hodin vystoupí flétnové duo a ve 14.30 klarinetové trio. „Inu, když nemůže publikum za námi, vyrážíme lidem hrát do ulic a na náměstí našeho krásného města,“ říkají členové Filharmonie Hradec Králové.

Kup či vytvoř, zvíře podpoř

Pondělí 1. června, 20.00, Boharyně: Maluješ, vyšíváš, píšeš, tetuješ, zpíváš, fotíš či jinak tvoříš a nemáš v této korona době do čeho píchnout? Nebo se ti naopak daří a chceš si dopřát něco hezkého a originálního? Pak se vydej do Boharyně.

Dobročinná aukce uměleckých děl všeho druhu pro Šťastný Zvěřinec - pomoc nejen hospodářským zvířatům se blíží. V pondělí 1. června odstartuje samotná aukce, která potrvá přesně týden, skončí 8. června ve 20 hodin.

„Týden se budeme kochat krásnými originály a předhánět se, kdo z nás bude ten šťastný. A celý Zvěřinec to bude napjatě sledovat a doufat, že se vybere dostatek peněz na zaplacení výběhových rohoží, které jsme po letošní bahnité zimě museli chtě nechtě objednat. 90 kusů rohoží na pokrytí nejexponovanějších, a tím pádem i nejbahnitějších míst bude stát bezmála 30 tisíc korun,“ informují pořadatelé události.

Daruj 450 mililitrů naděje

Neděle 10. červen, 9.00 - 11.00, 13.00 - 16.00, FNHK: Přijďte darovat krev. Nadační fond Naděje pořádá událost v neděli 10. června na transfuzním oddělení v hradecké fakultní nemocnici. Patronem odběru je Pavel Jablonický - dvojnásobný mistr světa v kulturistice a Tomáš Koubek - fotbalový brankář a reprezentant.