/FOTO/ Brány festivalového parku v Hradci Králové se uzavřely. Vyvrcholení Rock for People stálo za to. Pódium patřilo rockerům i filharmonikům. Podívejte se na bohatou fotogalerii.

Hlavní hvězda hradeckého "rokáče" - britští Muse. | Foto: Petr Klapper

Poslední festivalový den zahráli třeba Bury Tomorrow, The Warning, The Hara, Nova Twins, Nothing But Thieves a hlavní hvězda letošního ročníku britští rockeři Muse. Ti přivezli na hradecké letiště novou show.

Růžová barva, limuzína, tryskáč. Hvězdy Rock for People mají své libůstky

Organizátoři na jejich přání v noci na neděli přistavěli speciální pódium, které vybíhalo 40 metrů mezi diváky. Speciální požadavky ale měly i další kapely a interpreti.