To je otázka. Zabít jednodenní kohoutky, nebo jimi krmit handicapovanou zvěř?

/POZOR, VIDEA V ČLÁNKU NEJSOU URČENA PRO SLABŠÍ POVAHY/ Pracovníci Záchranné stanice Pasíčka v Boru na Chrudimsku spotřebují ročně ke krmení zdravotně oslabených živočichů asi 110 tisíc jednodenních kuřat. Jde o kohoutky, kteří jsou drůbežárnám k ničemu, protože nesnášejí vejce. Ochránci zvířat po celé Evropě brojí proti současné praxi a chtějí, aby se kuře jako zárodek zlikvidovalo již ve vejci anebo se vykrmilo do jateční velikosti. "Ten, kdo tohle rozpoutal či to podporuje, se u nás může stavit pro klíče, protože pro nás by šlo o ohromnou likvidační ránu pod pás směřující k zavření našeho zařízení," posteskl si Deníku vedoucí Záchranné stanice Pasíčka Josef Cach.

Pozor, video o osudu kohoutků není určeno pro slabší povahy | Video: konecvajec.cz