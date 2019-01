Východní Čechy - Ze dvou současných východočeských europoslanců je v letošním roce zatím jistá kandidatura Tomáše Zdechovského, který by měl být na druhém místě kandidátky KDU-ČSL s podporou malých stran a hnutí.

Tomáš Zdechovský. | Foto: archiv Sionu

Miroslav Poche (ČSSD) se na dotaz Deníku, zda chce svůj post v Evropském parlamentu obhájit, zatím nevyjádřil.

Volby do Evropského parlamentu se letos konají 24. a 25. května a stejně jako před pěti lety by měli Češi volit celkem 21 zastupitelů. Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu v roce 2019 zatím nejsou uzavřené, protože politické strany a hnutí je musí podat na ministerstvu vnitra do 66 dnů před termínem voleb, tedy 19. března.

„Mottem Tomáše Zdechovského pro následující volby je: Chceme lepší EU, sdělila jeho mluvčí Jitka Fialová. Nynější europoslanec v případě svého vítězství plánuje aktivně přispět k reformě Evropské unie a podle mluvčí chce i nadále pomáhat konkrétním lidem, podnikatelům i obcím.

„Jsou situace, kdy se toho s EU dokáže zvládnout víc - například u přeshraniční spolupráce,“ uvedla mluvčí.

Dalšími problémy, které se prostřednictvím EU dají řešit, je i pokutování českých řidičů kamionů v zahraničí, nebo situace, kdy se čeští občané dostanou v cizích zemích do nesnází, připomněla Jitka Fialová. Podle serveru mepranking.eu je Tomáš Zdechovský celkově pátým nejaktivnějším europoslancem mezi 751 kolegy a a v celkové produktivitě práce je sedmý.

Nadcházející volby do Evropského parlamentu budou už čtvrté, kterých se Češi zúčastní jako kandidáti a voliči. Letošní volby však budou jiné, protože už do nich zřejmě nebudou kandidovat uchazeči z Velké Británie. Kvůli tomu se také změní počet členů europarlamentu.

V Česku se volby do europarlamentu podobají sněmovním volbám. Strana uspěje, pokud získá více než pět procent hlasů. O tom, kolik mají jednotlivé členské země zástupců, rozhoduje počet obyvatel. Při posledních volbách v roce 2014 šlo v ČR k urnám pouhých 18,2 procenta voličů. (sah)