Stavba nového mostu přes Orlici začala kvůli havarijnímu stavu toho starého v červnu 2018. Hejtmanství most darovalo městu. Tehdy stavaři původní most rozřezali a uložili jen pár desítek metrů od stavby do parčíku na okraji Svinar. Tady obklopené provizorním plotem stojí dodnes. „Jsme nadšení, že to konečně zmizí, strašilo to tady několik let, už to mělo být dávno pryč,“ říká předseda Komise místní samosprávy v městské části Martin Černík.

Za záchranu torza mostu bojovala část hradeckých zastupitelů. Most sice ministerstvo kultury odmítlo před demontáží vynucenou korozí prohlásit za kulturní památku, ale podle vyjádření Národního památkového ústavu má nýtovaná konstrukce historickou hodnotu jako příklad mostního stavitelství z počátku 20. století.

„Konečně se trochu pohnuly ledy. Je to smutná historie, že most ve Svinarech ležel tak dlouho. Předpokládal jsem, že bude převezený a zakonzervovaný hned druhý rok,“ říká dnes už opoziční zastupitel Adam Záruba (Změna pro Hradec se Zelení), který se zasadil za zachování dvou nýtovaných konstrukcí. Jedna část je dlouhá 22 a druhá pak 14 metrů. Celkem váží víc než padesát tun. Na vině byla neshoda v tehdejší koalici ANO, ODS a Změny pro Hradec se Zelenými.

Situace se pohnula ve chvíli, kdy hejtmanství pohrozilo, že pokud město problém nevyřeší, požádá o vrácení a konstrukci sešrotuje. „Určitě to donutilo orgány a zastupitelstvo jednat, museli jsme se rozhodnout, jakým způsobem s torzem naložíme,“ říká náměstek hradeckého primátora pro správu majetku Pavel Marek (ANO). Od loňského léta pak následovala dvě výběrová řízení na firmu, která převoz a konzervaci konstrukce zajistí: „Úspěšný byl až druhý tendr. Do první se přihlásila firma s nabídkou přes 2,8 milionu korun. Tu zakázka jsme kvůli vysoké ceně museli zrušit. V druhém výběrovém řízení už výherce splnil cenové kritérium s nabídkou dva miliony.“

V pondělí o půlnoci bude hotovo

Samotný transport je naplánovaný na pondělní večer. Do šesti večer by měla firma postavit jeřáb, do 22 hodin má být torzo naložené a o půlnoci už by měl být most na letišti. „Od uložení konstrukce uplynula nějaká doba, na tom mostu se to určitě podepsalo. Našli jsme cestu, jak to provést co nejšetrněji, ale uvidíme, co se s mostem za ty čtyři roky stalo,“ říká Pavel Marek. Most firma také zakonzervuje nátěrem, aby ocelová konstrukce dál nerezla.

Místo pro druhý život svinarského mostu město hledalo dlouho. Nakonec to vypadá, že most město využije k překlenutí Piletického potoka do takzvané Severní zóny za dopravním podnikem. „Piletický potok by se měl revitalizovat. Vzniknout má mělké údolí, kde by měl tok v zeleni meandrovat. Most by sloužil pěším a cyklistům právě na spojnici mezi Šimkovými sady a novou bytovou výstavbou,“ říká Adam Záruba. Kdy to ale bude, stále není jasné.

Město si nechalo náklady na nového využití torza svinarského mostu propočítat a cena by neměla převýšit ty na stavbu nového přemostění. „Doufám, že se vše podaří a most nebude na letišti další desítky let,“ věří náměstek primátora Marek.

Ve Svinarech naopak věří, že se po odvozu torza původního mostu dokončí i okolí mostu nového. „Doufám, že město splní svůj slib a konečně dodělá okolí mostu. Chybí tady bezpečné přechody, chodníky a zastávka MHD,“ stýská si předseda KMS Svinary Martin Černík.