Podle prvních výsledků vyšetřování svoji ženu naložil do auta a poté ho úmyslně navedl do stromů. „Policisté zahájili trestní řízení pro zvlášť závažný zločin vražda a přečin poškození cizí věci. Jelikož nelze stíhat osobu zemřelou, bude případ po prošetření pravděpodobně odložen,“ připomíná běžný postup mluvčí policie.

Oba mrtví byli z Hradecka a policie věc víc nekomentuje.

Hradecký psycholog s desítkami let praxe Jan Lašek tvrdí, že u obdobných případů, kdy dojde k sebevraždě a přijde o život víc lidí, se velmi těžko hledají racionální důvody.

Seniorka čekala na pomoc několik dní. Ležela dehydratovaná ve svém obýváku

„Pro člověka, který se do takové věci pustí, je většinou situace taková, že nenachází jiná řešení a má pocit, že tím, že skončí jedna věc, tak skončí vše a považuje to za nejlepší řešení,“ myslí si Jan Lašek. „Těžko v tom můžeme ze své pozice vidět racionální důvody, které pro ty, kteří to páchají, jsou naprosto zásadní. A většinou se to týká dramatického rozpadu vztahu,“ dodává.

Co ale přesně stálo za poslední tragédií na Hradecku, teď zjišťuje policie.

Častou příčinou při takovýchto tragédiích bývají neshody v rodině. Příkladem je případ z Javornice na Rychnovsku z loňského června. Tady našli policisté tři těla. Na místě zemřela žena (32 let) a čtyřleté dítě. Jedenatřicetiletý muž je zastřelil a poté spáchal sebevraždu. Motivem jeho jednání byly rodinné problémy.

VIDEO: Hasiči už znají příčinu požáru haly v Prasku. Na místě zasahují od úterý

Pro sebevraždu v autě se rozhodl loni v létě i 32letý muž na Rychnovsku. Podle vyšetřování policie ve vysoké rychlosti vjel u Dlouhé Vsi do protisměru, kde se srazil s protijedoucím autem. V něm zabil 46letou ženu a 18letého mladíka.

Také tento případ sebevraždy a dvojnásobné vraždy policie kvůli úmrtí pachatele odložila.

Případ vyhrocených rodinných vztahů málem skončil tragicky také loni v květnu na Jičínsku. Ve Vršcích 55tiletý muž zaútočil nožem na svou o 8 let mladší ženu a 22letého syna. Útoku podle policie předcházely spory v rodině. Otec měl svým příbuzným opakovaně vyhrožovat. Tehdy případ naštěstí neskočil vraždou. Muže ale následně poslal soud za pokus o dvojnásobnou vraždu na 15 let ve vězení. V Královéhradeckém kraji letos dosud kriminalisté vyšetřovali tři vraždy a několik dalších pokusů o ně.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth