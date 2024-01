„Skutečně jsme byli přivoláni do Vlčkovické ulice k údajnému napadení mezi manželi. Policisté však zjistili, že k němu nedošlo, jednalo se mezi nimi pouze o slovní roztržku. Nikdo nebyl zraněn. Věc jsme vyřešili na místě,“ osvětlila policejní mluvčí Iva Kormošová.

Dramaticky začal výjezd policistů už v pátek 22. prosince v noci, kdy spěchali do Vlčkovické ulice v místní části Plačice kvůli oznámenému napadení. Okrajovou čtvrtí Hradce se před Štědrým dnem nesly zvěsti o útoku nožem v jednom z rodinných domů.

Místní hovoří o sebevraždě, policisté však tuto verzi nepotvrdili.

„Krátce po půl deváté ranní jsme přijali oznámení o nálezu muže ležícího na zemi v ulici Na Kotli. Dle prvotního šetření měl spadnout z okna 10. patra. Na místě policisté nezjistili žádné podezřelé okolnosti. Byla nařízena zdravotní pitva. Případ není zatím ukončen,“ sdělila mluvčí.

Od silvestrovského večera do šesti hodin ráno prvního dne nového roku přijali operační důstojníci 184 hlášení. Bylo jich o 80 procent více než v předešlém roce. Převážně se jednalo o potyčky, narušování občanského soužití, výtržnosti, rušení nočního klidu, požáry a dopravní nehody. Přestože se některá oznámení po příjezdu hlídky na místo ani nepotvrdila, jedna událost mohla bez zásahu policie skončit neštěstím.

„Na Silvestra krátce po 19. hodině jsme vyslali dvě policejní hlídky do bytu na Pražském Předměstí, kde se měl vyhrotit konflikt mezi rodinnými příslušníky. Při hádce zkolabovala čtyřicetiletá žena, kterou z místa odvezla záchranná služba do nemocnice na vyšetření. Další ženu ve věku 21 let jsme převezli na záchytnou protialkoholní stanici, protože ohrožovala svůj život a zdraví,“ popsala Iva Kormošová první část zásahu, který měl dramatické pokračování.

Když se jedna z hlídek do bytu vrátila kvůli dalším úkonům, na místě náhle omdlela osmnáctiletá žena, která vzápětí přestala dýchat.

„Policisté okamžitě zahájili první pomoc, zavolali záchrannou službu a po navigování operátorem prováděli masáž srdce. Podařilo se jim u mladé ženy obnovit dýchání, ta však vzápětí opět upadla do bezvědomí. Tato situace se několikrát opakovala až do příjezdu záchranářů, kteří si ji převzali a poté ve stabilizovaném stavu převezli do nemocnice na vyšetření. Díky pohotové reakci policisté za asistence další přítomné osoby ženě zachránili život,“ konstatovala policejní mluvčí.

Zdroj: Čížková Nikola