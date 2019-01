Třebechovice chystají opravu kulturního domu za 18 milionů

Třebechovice pod Orebem - Třebechovice chystají na příští rok velkou rekonstrukci budovy kulturního domu. Město za ni zaplatí 18 milionů korun. Radnice nyní bude vybírat stavební firmu, opravy by mohly začít na přelomu roku a do konce roku 2016 by měly být hotové.

Třebechovice, náměstí - ilustrační foto. | Foto: Archiv Městského úřadu Třebechovice p. O.

„Chceme přebudovat celou vstupní část objektu, včetně oprav šaten, sociálního zázemí a bufetu. Součástí oprav bude také vybudování přístupové komunikace," řekl k plánovaným opravám starosta města Jiří Němec. Radnice si na opravu vezme úvěr Radnice si na rekonstrukci vezme úvěr 15 milionů korun. V dalších letech město plánuje například opravu fasády zadního traktu, případně výměnu oken. „Chtěli bychom také zpevnit podmáčenou travnatou plochu za kulturním domem, kde by se v budoucnu mohly konat různé produkce pod širým nebem," doplnil starosta. S rekonstrukcí začali sami Třebechovická radnice před lety chtěla na rekonstrukci kulturního domu získat dotaci z evropských fondů v celkové výši 40 milionů korun. S žádostí však neuspěla. Proto město začalo objekt opravovat postupně, například letos se podařilo dokončit opravu kanalizace a výstavbu parkoviště s kapacitou 52 míst, které slouží návštěvníkům kulturního domu, ale i základní školy či knihovny. Náklady na tyto opravy přesáhly tři miliony korun.

Autor: ČTK, Redakce