„Bylo to trochu otravné, ale co se dá dělat. Tohle se dalo jen těžko ovlivnit. Hlavně, že už je to hotové,“ krčí rameny tatínek jednoho z třebechovických předškoláků.

Nová dřevostavba z poloviny nahradila padesát let starou nevyhovující budovu. Druhá polovina bude sloužit i nadále. „Má slabou izolaci, je ohromně energeticky náročná, jsou tam špatné instalace, je to stavba poplatná své době,“ popisuje stav ředitelka školky.

Město chce časem zbourat i druhou polovinu staré školky a nahradit ji obdobným pavilonem. Jenže zatímco právě otevíraná část stála bezmála 36 milionů, cena identické stavby by dnes byla o desítky milionů vyšší.

„Nechceme dál protahovat pobyt ve staré budově, byť není závadná. Máme rozpočtovanou cenu kolem 45 milionů, ale to je poplatné době před růstem cen ve stavebnictví. Dnes by to mohlo být klidně 60 milionů korun,“ odhaduje třebechovický starosta Roman Drašnar.

Nutná je dotace

Město věří, že se mu podaří získat dotaci. „Teď se pokusíme požádat, máme pro to připravené podklady. Dotace by mohla být devadesátiprocentní,“ doufá Drašnar a dodává, že bez dotace město s šesti tisíci obyvateli celou akci jen těžko dostaví.

Dostavbu pavilonu vítá i opoziční zastupitel za Svobodné David Malý. „Měli jsme ale výhrady k umístění stavby, podle mě by bylo vhodnější školku postavit v blízkosti základní školy. Toto místo není moc vhodné, vedle je areál technických služeb a hasiči,“ říká Malý a dodává, že by byla také místo dnešní dřevostavby vhodnější trvanlivější cihlová budova.

Pavilon měly Třebechovice otevřít už na začátku roku. Jenže sebevražda jediného jednatele dodavatele stavby Matex HK paralyzovala. Po překonání právního vakua se radnice dohodla s původními subdodavateli a stavbu dokončila ve vlastní režii.

„Nemáme to ještě přesně propočítané, ale nakonec nás to vyšlo zhruba stejně draze,“ uvádí Drašnar.

Zdržení o celý rok

Ještě větší zpoždění nabrala přestavba základní školy ve Svobodných Dvorech. Tam převzala po Matexu rozestavěnou stavbu nová firma od začátku prázdnin. „Je to posunuté o celý rok. Dělá nám to obrovské organizační problémy. Chybí nám teď jedna učebna. Jednadvacet prvňáčků se tak bude učit zhruba v 500 metrů vzdáleném školicím sálu,“ popisuje ředitel školy Pavel Balda.

To by mělo trvat jeden měsíc. Na konci září má být hotová první etapa, tedy půdní vestavba, kde mají být kabinety a sborovna a zkolaudovaný má být také vstup do školy. „Sborovnu prozatímně předěláme na učebnu a na zbytek školního roku tam první třídu umístíme. Pro rodiče a děti je to nekomfortní, ale organizačně je to nejsnadnější. První třída má jednoho vyučujícího a nejméně vyučovacích hodin,“ vysvětluje Balda. Další přístavba na školním dvoře má být hotová v polovině letních prázdnin příštího roku.

Zatímco Třebechovice pod Orebem zvládly krizovou situaci sice se zpožděním, ale za stejné peníze, hradeckému magistrátu paralýza Matexu prodražila stavbu školy ve Svobodných Dvorech zhruba o šest milionů. „Matex měl stavět za 14,8 milionu korun bez DPH, nová firma stavbu dokončí za bezmála 20 milionů bez daně,“ dodává mluvčí královéhradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Do fatálních problémů se hradecká společnost s ručením omezením dostala loni na konci roku po říjnové sebevraždě svého jediného jednatele Martina Žítka. Ve firmě se stamilionovým obratem vše záviselo právě na jeho podpisu. Zastavily se tak desítky staveb a postupně se bez peněz ocitli subdodavatelé, ale i zaměstnanci firmy, kteří často skončili na úřadu práce. Firma je v insolvenčním řízení.