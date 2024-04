Participativní rozpočet je pro řadu obcí lákavým způsobem, jak zapojit občany do zvelebování města. Obec vymezí určitou část peněž a místní mohou navrhovat a přihlašovat svoje nápady, do kterých by mělo město investovat. Sami občané poté hlasují o tom, který projekt bude realizován. Svou podobu participativního rozpočtu nyní finalizují Třebechovice pod Orebem.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Třebechovice jsou tak po Hradci Králové, který má svůj projekt participativního rozpočtu těsně před startem, další z obcí Hradecka, která chce nechat občany rozhodnout o tom, kam půjde část prostředků města.

Jak uvedl koordinátor participativního rozpočtu Třebechovic Tomáš Tázlar, podařilo se alokovat částku 1 milion korun. „je to nadstandardní výše prostředků, vzhledem k velikosti města. Nižší částka byla samozřejmě také ve hře, ale nakonec rozhodl správný názor, že při současných cenách materiálu a práce je potřeba lidem nabídnout takovou částku, která jim přeci jen umožní navrhnout projekty, které budou opravdu vidět,“ dodal.

Inspirace přišla z dalších měst Královéhradeckého kraje. Tázlar jmenujue Dobruršku, Červený Kostelec nebo velmi aktivní Dvůr Králové nad Labem. „I díky tomu, že příklady táhnou se podařilo přesvědčit Radu a později i zastupitelstvo města, že tento nástroj dává smysl i na menších městech jako jsou Třebechovice,“ řekl Deníku.

Zapojit občany

Samotné podmínky participativního rozpočtu Třebechovic se ještě ladí. „V tuto chvíli však pracujeme s variantou, že minimální hranicí na projekt bude 20 000 Kč, maximální výše pak půl milionu. Záměrem je, aby uspěly minimálně dva projekty. Přece jen, když projektu věnujete nějaký čas a úsilí a nakonec skončíte druhý na pásce, byl byste jako navrhovatel zklamaný, že nebude realizován, protože vítězný projekt vyčerpal celou alokaci," popisuje Tázlar a zároveň upozorňuje, že nápad by neměl být jen holým náčrtem.

„Budeme chít rámcovou cenovou kalkulaci, popis přínosu pro město. Místo realizace musí být na městském pozemku nebo v městských budovách, musí zde být soulad s územní plánem apod. To vše nutí lidi, aby se více zajímali. Participativní rozpočet vnímám jako možnost, jak občany více do dění ve mestě zapojit," dodává.

Co by Tomáš Tázlar považoval za úspěch pilotního ročníku projektu? „Myslím, že bychom byli velice úspěšní, pokud by se nám podařilo sesbírat minimálně 5 návrhů a hlasovalo o nich alespoň 10 procent obyvatel s trvalým bydlištěm, tj. víc než 550 unikátních hlasujících. Abychom toho dosáhli, musíme teď věnovat další týdny osvětě. Máme rozmyšlenou strategii, kupříkladu, abychom už v rané fázi tuto informaci dostali mezi co nejvíce obyvatel, tak je vyzveme, aby vymysleli vhodný název, pod kterým budeme participativní rozpočet komunikovat, a následně o vítězném návrhu rozhodnou v obecném hlasování. Nespadne to tedy z čistého nebe - přihlaste své projekty, které v příštím roce město zrealizuje. Postupně budeme v lidech budovat povědomí, co to participativní rozpočet je a co od nich budeme potřebovat, pokud se budou chtít zapojit,“ nastiňuje další plány koordinátor.

