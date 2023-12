Betlémy z Jižní Ameriky, nebo Afriky a výstavu betlémů rodiny Sochorových si mohou během Vánoc prohlédnout lidé v Třebechovicích pod Orebem. Připomíná si tak 800 let od postavení prvního betlému.

Vánoční výstavy v Třebechovickém muzeu betlémů | Video: Jiří Fremuth

Je to vskutku netradiční podívaná. Betlémy od indiánů z And jsou plné barev, postavičky jsou pestře oděné do ponč, mají čelenky a jako dary přinášejí narozenému spasiteli třeba kukuřici, dýně, melouny nebo banány. Někteří připlouvají na malých rákosových člunech Jsou tady betlémy z Bolívie, Mexika, Ekvádoru nebo z Peru.

Jinou exotiku nabízí betlémy z Afriky. První, co návštěvníky muzea zarazí, jsou zvířata. Svatou rodinu pozorují třeba lvi, zebry, krokodýli, antilopy, nebo želvy. Betlémy z keramiky nebo vyřezávané z tradičního ebenového, či mahagonového dřeva. Z něj pak vznikly štíhlé tmavé figurky.

Prodejci vánoční trhy v Hradci chválí, zlepšit by se ale mohla výzdoba

Netradiční přehlídkou světových betlémů připomíná muzeum 800 let od stavby prvního betlému. „V roce 1223 ho nechal postavil svatý František z Assisi nedaleko italského města Greccio. Do jeskyně na Štědrý den nechal přivést volka, oslíka, seno a jesle, aby zdůraznil chudobu, do které se Ježíšek narodil,“ líčí počátky tradice Petra Jahnová z Třebechovického muzea betlémů.

V jeskyni byla před osmi staletími sloužena mše a svatý František z Assisi četl z evangelia. Vznikly tak hned dvě tradice, které se dochovaly až do dnes. Jednak stavění betlémů a pak půlnoční mše.

Potěší nás, když lidé pozdraví, říká řidič „milionář“ hradeckého MHD

Druhá výstava v Třebechovicích vzdává hold modernímu lidovému betlémářství. Vystavuje tři desítky betlémů ze sbírek rodiny Sochorových z Hradce Králové. „Otec a syn, Martin a Jakub Sochorovi sbírají historické betlémy, ale také je sami vyřezávají. Jejich specialitou jsou mechanické betlémy,“ představuje kolekci Petra Jahnová.