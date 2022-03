Stavba za 33 milionů korun šla podle plánu až do chvíle, kdy loni na podzim spáchal sebevraždu jediný jednatel společnosti Matex. Firma se následně dostala do problémů a opustila řadu staveb na východě Čech. Stejně to dopadlo i s třebechovickou školkou. Ta měla být předaná městu v polovině letošního ledna a do té doby musela radnice čekat na vypovězení smlouvy.