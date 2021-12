Muzeum v rohu třebechovického náměstí aktuálně vystavuje pět desítek různých betlémů. „Máme tady betlémy z celé země, z nejrůznějších materiálů a z různých koutů České republiky,“ rozhlíží se po sbírkách vedoucí muzea Petra Jahnová. Připomíná, že pro různé části země jsou typické různé materiály. „Třeba na Orlickoústecku to byl papír. V regionu byla rozvinutá textilní výroba a bavlna se vozila v kartonových krabicích. Z nich pak lidé dělali betlémy. Na horách jako jsou Krkonoše, nebo Orlické hory to pak bylo logicky dřevo a v okolí Železného Brodu, kde byly sklárny to je pak právě sklo.“

Celé expozici ale dominuje slavný Proboštův betlém. Mechanický kolos lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanizmu Josefa Frimla má úctyhodné rozměry: váha 1,2 tuny, délka 7 metrů, hloubka 1,8 a výška 2,3 metru. „Skládá se z víc než 2 000 dílů, má 375 figurek lidí a zvířat. Z toho se jich na 200 pohybuje,“ představuje skvost ředitelka Třebechovického muzea betlémů Renata Pazderová.

Sliby neplatí. Městská doprava v Hradci podraží

Slavný betlém vznikal 40 let

Betlém, který rostl pod rukama zručných řezbářů a geniálního mechanika víc než 40 let, totiž procestoval svět a asi největší slávu mu přinesl cesta na světovou výstavu do kanadského Vancoveru. Vystavený ale byl později i v Bruselu, nebo v Londýně.

Třebechovický betlém v číslech:

Váha: 1,2 tuny,

Délka 7 metrů,

Hloubka 1,8 m

Výška 2,3 m'

Víc než 2 000 dílů

375 figurek lidí a zvířat

Přestože má třebechovické muzeum jedinou expozici patří mezi tři nejnavštěvovanější Královéhradeckého kraje. Ročně si ho prohlédne víc než 31 tisíc zájemců. „Nejvytíženější jsme jednoznačně v prosinci, kdy si do Třebechovic najde cestu kolem 13 tisíc lidí. Jezdí sem lidé z celého světa,“ vysvětluje Renata Pazderová. Právě loni mělo muzeum kvůli kovidu největší ztráty. „Zavření jsme byli už na jaře a pak od poloviny prosince až do května letošního roku. Na vstupném to znamenalo ztrátu milion korun,“ dodává ředitelka muzea.

Renata Pazderová si ale cení toho, že do konce letošního listopadu už přišlo 8 tisíc lidí: „Jsme vděční za to, že si nás návštěvníci našli v létě. Ta čísla se blíží běžné návštěvnosti.“ Právě v prosinci návštěvnost strmě stoupá a to navzdory všem protiepidemickým opatřením. „Dodržujeme rozestupy jeden a půl metru. To se netýká lidí žijících ve společné domácnosti, nebo zájezdů. Samozřejmostí je pak respirátor. Nemáme komentované prohlídky, ty jsme zrušili, takže nepotřebujeme potvrzení o bezinfekčnosti.“

Ani během prvních pěti měsíců roku, kdy bylo Třebechovické muzeum zavřené, ale podle ředitelky muzea zaměstnanci nezaháleli: „Pustili jsme se od činností, které nebyl čas. Digitalizovali jsme sbírky, dělali evidenci. Také jsme celé prostory muzea vymalovali.“

Zdaleka nejen betlémy

A muzeum také letos nabízí novinky. Třeba nová část expozice Třebechovický betlém – časy dobré i zlé. Ta se věnuje příběhu vzniku betlému. „Chceme přehledně vysvětlit, jak se betlém v čase vyvíjel. Klíčové události historie jsou na přehledné časové ose doplněné dokumenty, dobovými fotografiemi a pohyblivými prvky,“ vysvětluje Renata Pazderová. Druhá časová osa pak mapuje cesty betlému po výstavách doma i v zahraničí.

Třebechovické muzeum ale zdaleka není jen expozicí různých betlémů. Je tady třeba řada modelů dřevěných mechanik, které dávají betlému život, děti si tady mohou sestavit ozubené soukolí, aby pochopily, jak vše funguje.

A vše doplňují i další expozice. „Adventní výstava Vánoční čas radosti připomíná vánoční zvyky. Doufáme, že tady lidé najdou něco nového, co je inspiruje. Mnohé si mohou i zkusit,“ láká další návštěvníky Petra Jahnová.

VIDEO: Zásah policistů byl úspěšný, za volantem byl zdrogovaný recidivista

Muzeum je součástí Mezinárodní betlémářské asociace. I proto v Třebechovicích pod Orebem vědí, jak je česká tradice jedinečná. „V Itálii, nebo Německou jsou betlémy spíš takové modely. Betlémářství je u nás živá tradice, jsme jedineční lidovou tvorbou. Stále je tady řada lidí, kteří si pro radost staví a vyrábí betlémy. Třeba se paličkují, vyšívají, dělají se kukuřičného šustí, vosku, modelíny, nebo z keramiky,“ vypočítává materiály Petra Jahnová. A ani betlémům se nevyhýbají moderní technologie. Teď se pro muzeum vyrábí i betlém 3D tiskem.