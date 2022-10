Třebechovičtí skauti slaví výročí. Poznejte druhy dřev, okuste vázat uzly

Skauti v Třebechovicích oslavují letos 110 let od svého založení. Ve spolupráci s místním muzeem připravili výstavu 110 let skautingu v Třebechovicích pod Orebem, která se koná od 2. do 23. října v 1. patře muzea.

Třebechovičtí skauti slaví výročí 110 let | Foto: Petra Jahnová