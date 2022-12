„Pozor, vánoční trhy. Od 5. do 23. 12. Velké náměstí uzavřeno,“ varuje řidiče cedule na vjezdu do historického centra. Parkovat se dá jen v menší části plochy a zkomplikoval se i samotný průjezd náměstím. Tam, kde parkovala auta, teď roste vánoční tržiště s desítkami dřevěných stánků a opodál staví parta dělníků velký stan. „Ještě přibydou stylové stánky trhovců a doděláme dětskou zónu a další drobnosti,“ rozhlíží se po ploše jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti Miroslav Franc.

HLASUJTE: Vybíráme ten "NEJ" vánoční strom Hradecka i kraje

Do samotného historického centra se trhy stěhují v novodobé historii poprvé. „Jdeme do neznáma, na Masarykově náměstí jsme to měli možná 15 let očíhlé. Tady jsme poprvé, ale těšíme se na kontakt s lidmi před Vánoci. Je to úplně jiná atmosféra než v létě. Všichni říkají, že to bude dobré, a já tomu věřím,“ myslí si Pavel Prchlík, který do stánku s občerstvením naváží první věci. Rostoucí tržiště okukuje paní Světlana. „Určitě sem zajdeme s celou rodinou, mají tady být koncerty a program pro děti. Tak snad se trochu Hradec přiblíží pořádným vánočním trhům, jak je známe odjinud,“ míní.

Jenže ne všichni jsou spokojení. „Lidi se autem nedostanou na náměstí, tržby nám klesají a na celém tom tyjátru vydělá organizátor trhů,“ rozčiluje se Lukáš Jirka. Pod Bílou věží má pekárnu a kousek dál pivní bar. Dvoutýdenní trhy mají stát 2,7 milionu korun. „Dva miliony dává město a zbytek vybereme na nájmech od stánkařů,“ namítá šéf pořadatelské městské společnosti Franc.

Já, UPÍR, přistání povoluji,“ hlásilo hradecké letiště za studené války

O razantním úbytku hostů ale už teď mluví některé restaurace v sousedství trhů. „Ti, kteří k nám jezdili na oběd z práce autem, nám teď chybí. Odhadl bych, že sem teď chodí desetina až třetina toho, co bylo dřív běžné,“ myslí si provozní Sport Café na Velkém náměstí Ivan Herman. Podle něj organizátoři omezili parkování zbytečně brzy. „Na jednu stranu jsem rád, že se v Hradci něco děje, ale tady je to nešťastné. Upřednostňují se stánkaři před námi, kteří tady léta podnikáme a něco budujeme,“ dodává manažer restaurace v sousedství vánočního tržiště.

Něco za něco

Přesun vánočních trhů z Masarykova na Velké náměstí se plánoval už před dvěma lety. Zhatil to ale covid. Akci ale organizátoři připravovali měsíce dopředu. „Jinak se to udělat nedá, pokud chceme mít vánoční trhy tam, kde jsou lidé a nechceme je mít někde za humny. Město musí vždy tu plochu nějak vymístit, aby tam nebyla doprava,“ namítá náměstek primátorky Miroslav Hloušek. Současně věří, že se Hradci konečně podaří vybudovat vánoční trhy opravdu na úrovni. „Vždy je nějaké omezení, tímto se omlouvám občanům. Věřím ale, že pokud se trhy povedou, tak to většina lidí ocení,“ zdůrazňuje.

Teplo z Opatovic zdraží o necelých 5 procent. Lidé si připlatí jen desítky korun

Vánoční trhy začnou v Hradci Králové v pátek dopoledne a skončí den před Štědrým dnem. Franc věří, že nakonec budou spokojení všichni. „Až se místních podnikatelů zeptáte po skončení vánočních trhů, tak budou spokojení. Věřím, že jim spoustu zákazníků také přivedeme, protože vydržet takovou dobu na trhu v zimě není úplně příjemné. Spousta lidí se půjde do restaurací ohřát a něco si dát,“ tvrdí Franc.

Rezidentů se omezení parkování dotknout nemá. Návštěvníci vánočních trhů mohou podle města nechat auta v okolních parkovacích domech, nebo na parkovišti u koupaliště Flošna. Na náměstí také bude po dobu trhů zajíždět speciální bezplatná autobusová linka.