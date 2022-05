„Žádná čtvrť v Hradci Králové nemá tak blízko sebe tři nákupní centra. Nikdo to nechce. Tisícům občanů to znehodnotí životní prostředí,“ rozčiluje se obyvatel sousedících Svobodných Dvorů Libor Hampl. Naráží na to, že Nová Zelená leží mezi dvěma dalšími nákupními centry vzdálenými od sebe tři kilometry.

Investor už zpracoval dokumentaci k EIA a město má možnost se k ní vyjádřit do 29. května. „Je potřeba jednat rychle a z pozice města dokumentaci odmítnout a požadovat její úpravu,“ říká opoziční zastupitel za Piráty Kamil Kubica. Za největší problém považuje dopravu v Kuklenách: „V předložené dokumentaci je například uvedeno, že v Zelené ulici, která má být jednou z přístupových cest k nákupáku, nestoupne doprava. Křižovatka Koruna je investorem dokonce hodnocena jako dostatečně kapacitní. Každý obyvatel Kuklen ví, že je to nesmysl,“ tvrdí.

Vizualizace chystané obchodní zóny v hradeckých Kuklenách.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Opozice kritizuje i to, že veškerá čísla pro EIA pocházejí od investora. Primátor města tak na návrh části opozice svolal na 17. května mimořádné zastupitelstvo. Město si také nechá vypracovat vlastní dopravní studii.

Ještě před třemi týdny developer informoval o tom, že Nová Zelená je o kousek blíž zákazníkům. Jenže zastupitelé na konci dubna drtivou většinou odmítli memorandum mezi městem a investorem o spolupráci na Nové Zelené. Předtím ho schválila rada města. „My to chápeme tak, že máme velkého investora, který je schopen rozšířit možnosti města. Realizace Nové Zelené umožní využít v budoucnosti prostory pro další bytovou výstavbu. To je další důvod, proč by to mělo město podpořit,“ řekl před smetením memoranda ze stolu primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Developer se totiž má podílet na stavbě nové radiály, která by odvedla dopravu z přeplněných Kuklen. Zbytek by byl na městu. To se nelíbí dalšímu opozičnímu zastupiteli Adamu Zárubovi (Změna pro Hradec): „Hradec by měl trvat na tom, aby byly splněné podmínky z roku 2010, kdy se schválila změna územního plánu. Tam byla podmínka, že pokud se bude nákupní centrum stavět, tak musí být realizovaná radiála Nová Zelená až po Páleneckou ulici.“

Negativní reakce zastupitelů developera zaskočila. Tvrdí, že všechny připomínky k projektu zapracoval do dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí: „Radiála Nová Zelená je podle platného územního plánu veřejně prospěšnou stavbou, jejím investorem je město. Více než třetinu radiály vybudujeme na základě memoranda my a následně tuto část bezúplatně převedeme městu. Navíc jsme se v memorandu zavázali, že na naše náklady připravíme dokumentaci pro územní rozhodnutí na celou radiálu a dopravní úpravy v Pálenecké ulici,“ připomíná místopředseda představenstva J&T Real Estate Martin Kodeš.

V přípravě stavby investor dál pokračuje a otevření Nové Zelené slibuje budoucím zákazníkům ve svých materiálech v roce 2025.

Nová Zelená



Developer J&T Real Estate chce vybudovat největší obchodní komplex v Hradci Králové. Jednat se má o jednopatrový komplex s pasáží, 30 klasických obchodních jednotek a hobbymarket. O mixu prodejen investor ještě jedná. „Zájem mít svoji prodejnu v Hradci Králové mají značky z oblasti módy, sportu, zdravé výživy. Smlouvu také máme uzavřenou s renomovanou prodejnou nábytku, jejíž jméno prozatím z obchodních důvodů neuvádíme,“ informuje Martin Kodeš, místopředseda představenstva J&T Real Estate. Součástí projektu je i parkoviště pro celkem 1800 aut.