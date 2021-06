Velmi nadějným tempem pokračuje v hradeckém kraji poslední týdny očkování proti nemoci covid-19. Už příští týden by měl podíl očkovaných dospělých lidí překročit 50 procent. Aspoň první dávku vakcíny už nyní dostalo přes 205 tisíc lidí, což činí asi 46 procent lidí v dospělém věku. Královéhradecký kraj tak aktuálně patří k očkovacím premiantům, větší podíl naočkovaných je z celé republiky pouze v Praze. Naopak třeba sousední Pardubický kraj zaostává za hradeckým regionem o více než osm procent.

S nižším věkem zájem o očkování klesá

Z dat ministerstva zdravotnictví je jasně patrné, že v kategorii třicátníků, kteří se mohou k očkování registrovat od tohoto týdne, není zájem příliš vysoký. Například v kategorii od 35 do 39 let zatím v kraji projevilo zájem o očkování jen asi 35 procent lidí. Proočkovaných je zhruba 16 procent, další buď mají přidělený termín očkování v nejbližší době nebo na něj po registraci teprve čekají. Ještě menší zájem zatím jeví lidé v kategorii 30 až 34 let. Ti, kteří nespadají do prioritních skupin jako jsou zdravotníci či chronicky nemocní pacienti, se mohli začít hlásit k očkování v noci z úterý na středu. Aspoň k registraci se zatím dostalo jen něco přes 20 procent obyvatel kraje v této věkové skupině. Očkovaných je z tohoto množství necelá polovina.

Ve vyšších věkových skupinách je proočkovanost výrazně vyšší. V kategorii nad 70 let dostalo vakcínu přes 75 procent lidí, u šedesátníků je to asi 65 procent. Očkování má za sebou už i více než polovina padesátníků.

Pokud ještě nad možností registrovat se k očkování váháte nebo se vaše věková kategorie teprve otevře, můžete zvolit očkovací místo i podle toho, jak dlouho budete na termín čekat. Mezi jednotlivými očkovacími místy jsou poměrně velké rozdíly. Například v hradecké fakultní nemocnici se sice očkuje nejrychleji, v průměru asi tisíc dávek denně. Na PIN s termínem očkování tam ale ve frontě aktuálně čeká skoro osm tisíc lidí. Lidé ve věku od 30 do 45 let tam pravděpodobně budou čekat na termín více než týden. Podobná je situace třeba v Trutnově. „Já jsem to v Hradci po deseti dnech vzdala a přeregistrovala se do Rychnova, hned druhý den mi přišel PIN s termínem na příští týden,“ popisuje čtyřicátnice Eva z Hradce Králové. Právě registrace do rychnovské nemocnice se zdá být aktuálně společně s náchodskou nejvýhodnější. Ve frontě tam čeká méně lidí, než se tam v průměru naočkuje za jediný den.